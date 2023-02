Confirmé: plus de films Creed arrivent

Images de Warner Bros.

La saga avec Michael B. Jordan présente sa troisième partie ce jeudi. Ce ne sera pas la fin de votre histoire.

© IMDbCroyez III.

Le troisième film n’est pas encore sorti. croire mais on sait déjà que ce ne sera pas la fin pour le personnage de Michael B Jordan. Il sortira en salles ce jeudi. Credo IIIoù nous verrons Credo d’Adonis affronter Dame Anderson (Jonathan Majors). Même si c’est loin d’être ce qu’on attend d’un film de rocheuxcontient des éléments récupérables (vous pouvez voir notre avis complet ici).

Lors de la première minimale de Credo III, Michael B Jordan Il s’est entretenu avec certains médias et a évoqué l’avenir de la saga qu’il dirige. A noter que ce nouveau film a été réalisé par l’ancienne star de Le filqui pour la première fois de sa carrière était chargé de tenir les fils d’un long métrage.

Lors de la première mondiale de Credo III qui s’est tenue en le théâtre chinois à hollywood assuré: « Ce voyage des trois dernières années a été incroyable. Je n’ai jamais pensé que je pourrais faire ce que tout le monde disait que je faisais. Je n’aurais pas pu le faire sans les personnes que je viens de nommer dans ce casting incroyable. C’est un travail d’équipe. ».

Ensuite, il s’est chargé de glisser la possibilité qu’on voie plus de films de croire. « Construire l’univers de croire C’est quelque chose qui m’excite vraiment. », a remarqué l’acteur. Dans ce contexte, il convient de noter qu’un spin-off intitulé dragonniermême si ses mots pourraient faire allusion au fait que nous reverrions croire en action.

+Le personnage de Creed qui mérite son spin-off

Indépendamment de ce qui arrive à dragonnier et avec l’univers des personnages de rocheuxil y en a un qui a fait sa présentation en Credo III et qui crie déjà pour avoir son propre rôle principal : Dame Anderson. le caractère de Jonathan Majors arrive comme un antagoniste sensationnel qui pourrait avoir la rédemption qu’il avait autrefois Apollo Credoqui est passé de méchant à ami de rocheux en seulement trois films. Majors C’est un acteur remarquable et son travail dans le nouveau film est plus que remarquable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?