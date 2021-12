Confirmé! Olivia Rodrigo de retour sur Disney+ pour la troisième saison de High School Musical

in

Toutes les rumeurs étaient fausses ! Olivia Rodrigo continuera de faire partie de Lycée Musical La comédie musicale : la série, la série originale de Disney + qui reprend ce phénomène de la jeunesse dans lequel ils ont joué Zac Efron et Vanessa Hudgens précédemment. C’est que depuis que l’actrice s’est pleinement impliquée dans l’industrie de la musique, beaucoup de ses fans ont vu son départ de la fiction réalisable. Cependant, c’est un fait que continuera à diriger le casting.

La série a eu sa première en 2019 avec une prémisse plus que prometteuse : les étudiants de Est élevé Ils préparent un échantillon de théâtre basé sur High School Musical, un film de Disney qui a été enregistré dans leur institut. L’histoire mettait en vedette Nini (Olivia Rodrigo), une étoile montante qui a émergé dans un camp de théâtre, et Ricky (Josué Basset), son ex-petit ami qui se joint aux auditions pour la récupérer.

L’attrait de la série a encore augmenté lorsqu’il est devenu connu que le couple de la fiction était également dans la vraie vie. Mais ce n’est pas tout, car ensuite ils se sont séparés et il a commencé une relation avec Sabrina menuisier, une autre figurine de plate-forme Mickey Mouse. La chanson le permis de conduire l’a confirmé: Olivia a été très blessée par la rupture et sa façon de l’exprimer était à travers son premier album Aigre.

Elle est rapidement devenue l’une des chanteuses préférées de 2021 et génératrice de tubes, les uns après les autres. Mais la deuxième saison de Lycée Musical : La comédie musicale : La série C’est venu et la tension n’a fait que croître. Les téléspectateurs de la série voulaient voir à quoi ressemblaient les relations entre les protagonistes maintenant. Par coïncidence, ils étaient assez éloignés l’un de l’autre et Olivia Rodrigo a fini par adopter un rôle plutôt secondaire.

Les spéculations de tous les fans avaient à voir directement avec le départ de l’actrice de la série. Cependant, c’était une simple rumeur et il a été confirmé qu’il sera présent dans les prochains épisodes. Cela a été assuré au magazine Time après avoir été nommé le Artiste de l’année 2021. Il a même remarqué que le tournage commencera en janvier et il retrouvera ses compagnons après quelques mois.

