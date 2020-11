Confirmé: Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

La troisième partie du succès Bêtes fantastiques-La série de films en prélude à la série « Harry Potter » de JK Rowling est retardée et arrive seulement En salles en 2022. L’une des raisons du retard massif d’une année complète, en plus de la crise Corona en cours, est principalement due au récent abandon. L’acteur de Grindelwald Johnny Depp.

Warner a maintenant trouvé un remplaçant: Mads Mikkelsen devient Grindelwald dans la troisième partie et les autres suites et prend ainsi le rôle du magicien noir malveillant et dangereux, adversaire du magicien Albus Dumbledore (Jude Law) et du magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Mikkelsen affronte le sorcier Dumbledore

Alors le studio se rend au Je souhaite à de nombreux fans celui qui a suggéré l’acteur danois populaire et ancien méchant de Bond de « Casino Royale » (2006) quelques heures après le départ de Depp. Mads Mikkelsen aurait également des rapports américains le premier choix du réalisateur David Yates be qui, après quelques films «Harry Potter», tournera également toute la série de films «Fantastic Beasts».

Comment obtenir le transformation externe de Grindelwald est expliqué dans l’histoire reste passionnant. Avec un peu de magie qui ne devrait pas être un problème, après tout, Grindelwald est apparu dans le premier film sous la forme de Colin Farrell en tant que magicien et influent Auror Percival Graves du MACUSA – Magical Congress of the United States of America, avant d’être exposé par Newt . Le reste doit être connu. Peut-être qu’il y a un truc similaire à voir dans « Fantastic Beasts 3 ».

Johnny Depp comme Grindelwald dans Fantastic Beasts 2 © Warner Bros Pictures

Fantastic Beasts 3: La scène avec Johnny Depp sera-t-elle supprimée?

Le fait que les premières scènes avec Johnny Depp aient déjà été tournées avant que l’équipe du film ne doive interrompre la production pendant plusieurs semaines à cause de la crise Corona parle également d’une transformation magique de Grindelwald. Il reste excitant de savoir si les scènes seront montrées dans le film.

La raison de la sortie pas entièrement volontaire de Johnny Depp de la production est due aux nombreux titres négatifs et aux poursuites judiciaires que l’acteur américain et son ex-femme Amber Heard livrent dans la guerre médiatique des roses. Après avoir récemment dû accepter quelques revers face à la presse devant le tribunal, il a répondu à la demande du studio de cinéma et a quitté la production.

Pour la scène qui a déjà été tournée, la star hollywoodienne a toujours droit à une redevance d’un million de dollars selon le contrat, ce qui donne à toute l’histoire un arrière-goût plutôt fade.

