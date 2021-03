Confirmé: le Xiaomi Mi MIX est de retour, la série la plus marquante et la plus folle de la marque, et nous le verrons bientôt

Depuis qu’on nous a présenté le « impossible » Xiaomi Mi MIX Alpha, les eaux de cette série que la marque avait pour échapper au conventionnel (dans une plus ou moins grande mesure, selon les modèles) sont restées très calmes. Mais maintenant Xiaomi a confirmé le retour du Mi MIX, il semble donc qu’il y ait un nouveau modèle juste au coin de la rue.

Le premier Xiaomi Mi MIX est arrivé avec sa caméra subjective relocalisée (sans trou) et son utilisation à 83,6% de l’avant par l’écran à un monde de mobiles qui étaient autour de 72% dans les meilleurs cas, comme dans le Samsung Galaxy S7. Plus tard, le format a été maintenu avec les Xiaomi Mi MIX 2 et Xiaomi Mi MIX 2, pour finir avec un Xiaomi Mi MIX 3 avec un écran mobile. L’Alpha est resté en tant que concept, et maintenant nous devons savoir ce qui nous attend dans cette série particulière de mobiles.

Il est temps de plier Xiaomi?

L’annonce est passée par Weibo et nous allons bientôt révéler des doutes, car ils le présenteront sur 29 mars. Jour où nous savions déjà qu’il y aurait des nouvelles de Xiaomi, bien qu’en principe nous nous attendions à ce qu’ils soient plus concentrés sur la ligne Mi, accompagnant le seul Xiaomi Mi 11 pour le moment.

Quelle innovation attendons-nous? Un mobile pliable. Après un Alpha aux écrans infinis qui n’a jamais été produit pour la commercialisation et l’écran coulissant du Xi MIX 3, il semble que le moment soit venu de profiter de la situation et de rejoindre la mode (timide) du pliage, rejoignant principalement Huawei et Samsung. .

Contrairement à ce qui se passe habituellement, cette fois l’affiche qui sert de confirmation ne le fait pas à l’avance et Aucun indice. Au-delà de la date de l’événement et d’un écran dans un autre, il n’y a pas de silhouettes ou d’indices avec lesquels ils jouent parfois pour donner des indices cachés.

Pour l’instant on ne sait pas si ce sera un concept, comme l’Alpha, ou si ce sera un mobile qui sera vendu. On sait que dans le texte il y aura « un discours du Mi MIX » et que « il revient avec force », mais il faudra attendre quelques jours pour le savoir.