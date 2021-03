Confirmé: le Realme 8 Pro apportera les 108 mégapixels à la marque sous un module accrocheur et un mode portrait chargé d’effets

En 2019, les premiers capteurs de 108 mégapixels pour appareils photo mobiles sont arrivés et peu de temps après, nous avons dit que les 108 mégapixels étaient là pour rester. Et tant de choses ont été le cas que c’est une résolution que nous voyons de plus en plus généralisée et démocratisée, étant maintenant l’une des principales caractéristiques qui atteindra le Realme 8 Pro.

Ce mobile, qui sera l’héritier direct du Realme 7 Pro, n’a pas encore été officiellement présenté, mais après l’événement d’aujourd’hui, nous voyons que le fabricant s’est concentré sur la fourniture de bien plus de possibilités photographiques à son prochain mobile de milieu de gamme. Un mobile qui, s’il suit la ligne des précédents, aura un bon rapport qualité prix.

L’actualité de Realme

Lorsque nous attendons de rencontrer la Realme GT (dans quelques jours), Realme a voulu consacrer une partie de l’importance au fait que le Realme 8 Pro sera le premier mobile de la marque doté d’un capteur de 108 mégapixels. Plus précisément, il s’agit du Samsung ISOCELL HM2, dont la principale nouveauté affectait la taille totale de la pièce par rapport à l’assemblage, en plus d’incorporer un support pour plus de fonctions.

C’est la deuxième génération de capteurs Samsung de cette résolution, présentée en septembre 2020, qui ira au nouveau mobile milieu de gamme Realme. Fait intéressant, le premier capteur de 108 mégapixels dans un mobile était également dans l’un des milieu de gamme, le Xiaomi Mi Note 10.

Avec cette annonce, ils ont profité de l’occasion pour montrer le mobile, voyant qu’il aura un module plus grand et plus frappant que celui du Realme 7 Pro, et aussi pour parler de certaines des nouvelles fonctions qui seront incorporées, plus ou moins pris en charge par le nouveau capteur. L’un d’eux est le Capteur intégré Zom, qui promet d’améliorer le zoom optique du Realme X50 Pro en tirant des découpes améliorées des photos de 108 mégapixels.

Il convient également de noter la polyvalence et les possibilités qui ont été montrées dans le mode portrait, devenir accro à la mode pour les effets de flou et les touches cyberpunk jouer avec l’éclairage et les couleurs. Il viendra également avec une mise à jour du mode exposition longue pour les photos d’étoiles et effet tilt-shift en time-lapse (pour flouter par rayures), étant (selon la marque) le premier mobile au monde à intégrer cette dernière fonction .

On se retrouve donc avec l’envie d’essayer toutes ces nouveautés (la nôtre, pas tellement sur le marché) sur le mobile, puisqu’elle n’a pas encore été officiellement présentée. Pour l’instant Le passage de 64 mégapixels à 108 est déjà confirmé et qu’il est clair qu’aucun de ces quatre capteurs n’aura de téléobjectif, ayant accordé tant d’importance à l’amélioration du zoom numérique. Comme toujours, lorsque le mobile sera présenté, nous vous dirons tout en détail.