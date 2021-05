Confirmé: le Honor 50 intégrera les services Google, échappant ainsi au veto américain

Le veto des États-Unis à certaines entreprises chinoises a été (et est) un véritable fléau pour Huawei, qui a dû en conséquence changer de stratégie au niveau du développement et même de l’entité et de la marque. En novembre 2020, nous avons appris que la vente d’Honor, la marque jusqu’ici Huawei, avait été confirmée, et maintenant il est confirmé que Le Honor 50 inclura les services Google.

La vente d’Honor a abouti à son transfert à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, un consortium de 30 agents et distributeurs de la ville de Shenzhen. Un movimiento que, como ya se sospechaba, podría liberar a la marca china del órdago estadounidense y, tras saber que el Honor 50 llevará un procesador de Qualcomm (el Snapdragon 778G, el más reciente de la compañía, además) ahora se ha sabido esto de la main de Honorez le compte Twitter de l’Allemagne.

« Ok Google » (plus que jamais)

On parle d’un fléau pour Huawei car après ledit veto, qui empêche le constructeur chinois de fournir des services Google sur ses mobiles, les ventes sont en baisse dans le monde. En fait, quelque chose qui s’est démarqué il y a quelques mois était la chute du top 5 de Huawei, où il avait longtemps été accueilli avec d’autres titans rivaux.

Así, y pese a que ya vimos que renunciar a los servicios de Google puede no significar una decepción en cuanto al uso, la marca modificó su estrategia, potenciando HarmonyOS (aunque es bastante Android de momento) y con la escisión de Honor, entre otras Choses. Et avec cette confirmation que nous avons mentionnée, il semble que la stratégie fonctionne tant que cette marque peut offrir des services Google:

Ha, das können wir bestätigen. Aber pssst, soll noch eine Überraschung werden 😉 – HonorDE (@HonorGermany) 21 mai 2021

Ceci est une réponse du compte Twitter d’Honor Germany, répondant à la question d’un utilisateur de savoir si la série Honor 50 « inclut-elle des services Google? » Avec un ton plutôt conversationnel et proche, la marque a répondu par un « Oui, on peut le confirmer. Mais ssssh, ça devrait être une autre surprise », donc c’est une confirmation officielle un peu particulière.

Cette série n’a pas encore été présentée et après ces annonces, elle est assez intéressante pour les utilisateurs qui préfèrent faire confiance à Google pour des services aussi basiques que l’App Store ou leurs propres applications, comme Google Maps ou Gmail. Avec cela, en outre, la liste des mobiles Huawei et Honor avec les services Google serait non seulement élargie, mais serait également mise à jour avec des modèles avec des composants plus modernes.

En fait, parallèlement à cela, les rumeurs sur le Huawei P50, la ligne supérieure de Huawei, pointent vers HarmonyOS. Il semble donc que le Honor pourra récupérer un terrain anciennement occupé par Huawei si les utilisateurs de la marque ou de ses logiciels attendent des actualités prenant en charge les services Google.