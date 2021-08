Confirmé! Je n’aurai jamais de troisième saison

Moi jamais compte l’expérience de la vie dans Amérique du Nord du jeune indien Devi Vishwakumar, qui après avoir passé une année horrible décide de modifier son « statut social », Mais vos amis, votre famille et vos sentiments compliqueront cette tâche. Surtout deux jeunes pour qui il ressentira une attirance indéniable. La série est basée sur l’adolescence du showrunner, Mindy Kaling, qui reflète avec humour les alternatives qu’il a dû vivre tout au long de sa jeunesse aux États-Unis.







Maintenant vient la nouvelle que le géant du streaming, Netflix, a décidé de renouveler pour une saison de plus Moi jamais. Le spectacle, avec Maitreyi Ramakrishnan, est un succès et la confirmation d’une nouvelle fournée d’épisodes a enthousiasmé ses followers. On ne sait pas encore quelle sera l’extension du prochain opus ni sa date de sortie.

Je n’ai jamais renouvelé pour une troisième saison

Mindy Kaling Oui Pêcheur de Lang, responsable du spectacle, a exprimé : « Nous sommes si reconnaissants envers Netflix et télévision universelle pour nous avoir permis d’avancer dans cette histoire. Et aux fans du monde entier qui veulent en voir plus sur cet adolescent indien qui se conduit mal. » La joie des showrunners est absolue et ils travaillent déjà sur tout ce qui s’en vient pour Devi.

Moi jamais a un triangle amoureux entre le protagoniste et les personnages Ben et Paxton. Cette caractéristique du spectacle est l’un des éléments centraux de l’histoire. « Je ne sais pas combien de temps cela va continuer. Je suis heureux tant que je suis payé pour le faire. J’aime ce travail. Je pense que Devi a des relations différentes avec ces gars et elle pourrait aller dans n’importe quelle direction. », exprimé Pêcheur et mis en évidence : « Le triangle va être important tout au long du programme. ».

Moi n’est jamais un succès sur Netflix. Photo : IMDb.



La deuxième saison de Moi jamais maintient une cote de 93% parmi les spécialistes et un impressionnant 86% du grand public. Netflix ne fournit pas de données sur le nombre de vues de vos programmes, de sorte que les informations sur Moi jamais il n’est pas disponible. La vérité est qu’il y aura plus de Devi Vishwakumar pour nous divertir et nous exciter.