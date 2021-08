Confirmé : Emma Stone sera dans « Cruella 2 »

– Publicité –



Lorsque Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour une prétendue rupture de contrat dans les revenus de Black Widow, certains ont évoqué que cette décision sèmerait un changement de paradigme à Hollywood, de nombreuses célébrités se rebellant contre les grands studios en raison de leurs mesures prises contre le COVID-19. crise.

Tentant d’atténuer les ravages de la pandémie, les majors se sont lancées dans la fabrication de modèles hybrides et de formes alternatives de l’exposition qui ont dépassé les intentions des cinéastes et ont fini par entraîner les salaires des stars qui, comme dans le cas de Johansson, dépendait des gains au box-office.

Jusqu’à présent, la seule star qui semblait envisager de suivre le chemin du protagoniste de Black Widow était Emma Stone, qui, une heure après que le différend soit devenu connu, qu’elle prévoyait également de poursuivre Disney pour avoir simultanément envoyé Cruella au cinéma et Disney + avec Accès premium. Cependant, il semble que Stone y ait pensé mieux puisque des médias tels que Deadline font écho que l’actrice vient de signer un accord substantiel avec la Maison de la souris pour jouer dans la suite de Cruella, dont on a commencé à parler peu de temps après que le film original s’est avéré être un succès lors de sa première hybride (réglé avec environ 222 millions de dollars).

Le montant des gains de Stone n’a pas été précisé, mais les deux parties auraient été très satisfaites, et le déménagement a même mérité une fière déclaration de l’agence de représentation de l’actrice de La La Land. « Cet accord démontre qu’il peut y avoir une voie équitable qui protège les artistes et aligne les intérêts des studios avec les talents », a déclaré Patrick Whitesell.

« Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’Emma et de Disney, et nous apprécions la volonté du studio de reconnaître leurs contributions en tant que partenaire créatif. » L’intention de Stone de poursuivre le studio est donc de l’histoire ancienne, et il est déjà officiel qu’il incarnera à nouveau le méchant (ou antihéroïne) des 101 Dalmatiens Cruella 2.

De petits détails sont apparus sur ce film, mis à part le fait que Craig Gillespie jouera à nouveau le rôle de réalisateur et Tony McNamara de scénariste. Lors de sa première le 26 mai, Cruella a rencontré de bonnes critiques et un excellent accueil du public, se distanciant des accueils froids d’autres productions en direct inspirées des classiques animés de Disney. Pour l’instant, il ne peut être vu que sur Disney + avec Premium Access, mais à partir du 27 août prochain, il sera disponible pour tous les abonnés.