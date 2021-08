Confirmé : Control Z aura une troisième saison

Au-delà du fait que l’Espagne est un grand fournisseur de productions pour Netflix, le Mexique a maintenant réussi à rivaliser avec elle. Outre le succès de Qui a tué Sara, la plateforme triomphe également avec Contrôle Z. Cette série jeunesse englobe le mystère, le drame, la romance et les problèmes sociaux tels que l’intimidation, la discrimination, l’homophobie, la dépression et l’anxiété.







C’était en mai 2020 lorsque Netflix a lancé la première saison de Contrôle Z réalisant ainsi que des milliers d’adolescents comprennent les dangers du cyber-monde. Et, le succès a été tel que le 4 août est venu la deuxième partie avec plus de drames, de mystères, d’action et un message qui laisse perplexe : les abus ont toujours des conséquences.

C’est d’ailleurs ce qu’a pensé Ana Valeria Becerril dans une interview exclusive avec Spoiler. L’interprète de Sofi, protagoniste de Contrôle Z, a déclaré que l’importance de cette série est : « parler ouvertement et sans crainte de tomber dans des endroits sombres. C’est montrer les vraies conséquences et que c’est moche et que ça affecte vraiment très profondément l’autre personne.« , mentionné.

A tel point que la fiction est extrêmement importante en matière d’enseignement et c’est une des clés de son succès. C’est pour ça que Netflix a décidé de le renouveler pour une troisième saison. Bien qu’on ignore encore quand il sortira officiellement, l’annonce faite par la plateforme assure qu’il ne le sera qu’en 2022.. Que les fans de fiction se rassurent donc : le chemin est encore long, surtout après la fin tragique de la deuxième édition.

« Pensaient-ils s’être débarrassés de moi ? Je t’apporte un autre petit secret et il y en a encore beaucoup», indique le compte officiel de la production mexicaine. Et, à côté de cette phrase, vous voyez une vidéo du « venger » faisant la grande annonce. Bien sûr, maintenant, la polémique devrait être beaucoup plus grande car les étudiants doivent faire face aux conséquences de leurs actes et à une nouvelle mort ?