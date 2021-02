Confirmé: comment voir la suppression de Zack Snyder de la Ligue de la justice en Amérique latine

La coupe de Zack Snyder de Justice League se rapproche! Après avoir su qu’il sera publié par HBO Max sur 18 mars, seuls les détails restent pour profiter des célèbres super-héros de DC Comics. L’un des aspects qui préoccupait le plus les fans d’Amérique latine était que le streaming n’arrivera qu’en juin. Problème résolu: Warner a annoncé les plates-formes numériques pour voir le lancement en ligne. Prends note!

La première est parmi les plus attendues de ces dernières années en raison de son histoire: Snyder a dû quitter la production du film original de 2017 en raison du suicide de sa fille de 20 ans, Autumn.. Une fois le film sorti, les fans étaient mécontents et ont demandé à voir la coupe du premier réalisateur. Quatre ans plus tard, il sera temps de le voir lors d’un événement de quatre heures.

La plateforme choisie est HBO Max: le streaming lancera 17 films courant 2021 dans une stratégie Warner pour parier sur son nouveau service. Le 11 février, il a été annoncé qu’en juin de cette année, il arriverait en Amérique latine avec un grand nombre de titres pour ses utilisateurs. Cependant, Les fans de DC craignaient de ne pas faire leurs débuts dans la Justice League.







Comment regarder la coupe de Zack Snyder de Justice League en ligne?

Au soulagement de tous, ce vendredi, la société de production a officiellement annoncé la façon dont les fans verront la mini-série. Le public pourra louer le film complet dans les magasins numériques du 18 mars au 7 avril. La promotion comprend plusieurs magasins virtuels au Mexique et en Amérique latine tels que l’application Apple TV, Cinépolis Klic, Prime Video Store, Google Play, iZZi, Clarovideo, Total Play, Megacable et Axtel.

À partir de juin de cette année, la coupure de Zack Snyder de Justice League sera disponible exclusivement via HBO Max, après le lancement de la plateforme dans la région. L’abonnement au service n’a pas encore de prix confirmé pour l’Amérique latine, mais à l’international, il est commercialisé à 14,99 € par mois et il n’y a qu’un seul forfait disponible.