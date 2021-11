Confirmé! C’est la première date Shingeki no Kyojin partie 2

Shingeki no Kyojin est l’un des animes les plus réussis de ces derniers temps et que vous pouvez voir dans Croquant. Cela a été démontré à chacune de ses saisons. Pour beaucoup de fans de cette série, c’est difficile et c’est sûrement un mélange d’émotions, car l’histoire est sur le point de se terminer. Il a commencé à être diffusé en 2013 étant l’adaptation du manga du même nom créé et illustré par Hajime isayama.

Mais la vérité est que le moment approche pour révéler ce qui se passera dans le dernier volet tant attendu après quatre saisons. Et, pour cette raison, la plateforme d’anime vient de confirmer la première de la deuxième partie de cette dernière saison. Nous vous donnons tous les détails afin que vous puissiez déjà programmer la date.

Cet anime suit l’histoire d’un groupe d’habitants qui se retrouve dans une ville entourée de murs qui servent à protéger la population dans son ensemble des attaques brutales de monstres géants. Shingeki no Kyojin Il est dirigé par Tetsuro arak et est scénarisé par Yasuko Kobayashi, Koji Seko, Noboru Takagi et Hajime Isayama.

Depuis sa diffusion il y a plus de huit ans, l’anime s’est distingué par sa beauté visuelle et ses excellents effets spéciaux et son travail d’animation. D’autre part, il a su équilibrer cet aspect très typique d’une série d’action de plus avec l’intrigue et le mystère que propose l’intrigue narrative. Dans cette deuxième partie de la dernière saison, les fans devraient être prêts à découvrir comment la fine ligne qui sépare ami et ennemi s’estompe avec l’escalade de la guerre de Paradis à Shiganshina.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 2 Partie 2 Premières

Croquant a annoncé que la dernière saison arrivera cette prochaine 9 janvier 2022. De plus, il a confirmé qu’il sera disponible en Funimation et Hulu. Alors commencez à vous réchauffer car le dernier versement est presque au coin de la rue. Pendant ce temps, vous pouvez profiter d’un nouvel ajout à la plate-forme qui est Blade Runner : Lotus noir, basé sur la célèbre franchise de science-fiction.

