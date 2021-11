Confirmé ?: Avant la deuxième bande-annonce, Andrew Garfield a de nouveau parlé du Spider-Verse dans Spider-Man: No Way Home

in

Les fans de Univers cinématographique Marvel sauté de leur lit ce mardi sachant que la nuit, ils auront à disposition la deuxième remorque tant attendue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il y a beaucoup de rumeurs et de commentaires sur ce qui sera montré dans l’aperçu, comme une possible apparition de Andrew Garfield. Cependant, l’acteur a fait référence à cela et est revenu à la phrase ce qui va se passer.

Lorsque les ajouts de Alfred Molina en tant que Docteur Octopus et Jamie Foxx à son retour en Electro Dans le film, les fans de MCU ont commencé à imaginer ce qui a été confirmé plus tard : le multivers. Rapidement, les médias américains ont commencé à s’interroger sur la possibilité d’avoir à nouveau Tobey Maguire et Garfield comme leur Spider-Man respectif, générant une attente unique.

+ Andrew Garfield a encore parlé du Spider-Verse

Si cela était réel, on parlerait du plus grand secret révélé par la société présidée par Kevin Feige, mais la vérité est qu’aucune voix officielle n’a encore dit si ces deux interprètes auront leur place dans le film. Ces dernières semaines quelques fuites sont arrivées, comme une vidéo précédente, mais la franchise fait la sourde oreille et passe à autre chose. C’est pour ça que Andrew en reparle et pour lui l’affaire est terminée.

Lors d’une visite à l’appartement de Spectacle d’aujourd’hui mentionné: « Écoutez, je ne suis pas dans le film. J’adore Spider-Man, ça a toujours été comme ça, je suis tellement content d’avoir joué le rôle. Je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième. ». On a toujours parlé de la formation des acteurs de merveille et sur cette base, il a déclaré: « Ce n’est pas une réponse diplomatique, c’est vraiment ce que je ressens. ». Enfin, il a assuré qu’il aimait bien Tom Holland, le réalisateur John Watts et les producteurs, mais niant toujours que ce sera sur la bande.

Ceci est en rapport avec les paroles de Hollande quand, il y a quelques jours, il a également dit que ni Maguire ni Garfield ne seront dans le film, bien qu’une réponse pleine d’esprit de André il a réveillé l’espoir des fans. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre comme un événement unique pour le MCU, mais il est clair que tout le monde veut voir le Spider-Verse et ces nouveaux mots éteignent cette illusion.

