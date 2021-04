Confirmation du DLC Streets of Rage 4, ajout de trois nouveaux personnages jouables, modes, musique, etc.

Streets of Rage 4 est arrivé il y a près d’un an sur PlayStation 4, et c’est un redémarrage qui a vraiment ramené la série avec style pour les fans de beat-’em-up. Un gameplay élégant et une présentation merveilleuse en font un moment amusant à jouer en solo ou en coopération, et cela introduit de nouveaux visages formidables à la franchise. Estel, un personnage de boss à mi-chemin du jeu, a été fortement sollicité pour devenir un personnage jouable, et aujourd’hui, l’éditeur Dotemu a non seulement confirmé qu’elle était en route, mais que beaucoup plus s’en venait aussi.

M. X Nightmare est le nom d’un pack DLC premium à venir sur SOR4, et cela ressemble à une extension sérieusement musclée. Il présente trois autres combattants jouables, dont l’un est l’Estel susmentionné, que vous pouvez voir en action dans la bande-annonce ci-dessus. En plus des personnages, le DLC apportera un nouveau mode Survie, qui met les joueurs au défi « d’élever et de prouver leurs véritables capacités grâce à des tests de compétence spéciaux ». Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur le nouveau mode.

Cela ne s’arrête pas là; Tee Lopes, compositeur de jeux qui est peut-être mieux connu pour son travail sur Sonic Mania, a produit une toute nouvelle musique, qui sera intégrée au DLC. Enfin, une nouvelle fonctionnalité de personnalisation vous permettra de personnaliser vos combattants en ajustant leurs mouvements.

En plus du DLC payant, une mise à jour gratuite arrive dans le jeu pour tous les joueurs. Cela introduira la difficulté Mania +, ainsi qu’un mode d’entraînement plus approfondi.

Donc, il y a beaucoup à attendre pour les fans de SOR4. Il n’y a pas de date de sortie pour Mr. X Nightmare, mais Dotemu dit que ça arrive « plus tard cette année ». Êtes-vous excité? Avez-vous attendu pour jouer en tant que Estel? Grand supérieur dans la section commentaires ci-dessous.