Confirmation de la fenêtre de sortie d’Aggretsuko Saison 4

Près d’un an après le lancement de sa troisième saison, Netflix a confirmé que « Aggretsuko », l’une de ses séries animées les plus réussies de son catalogue, aura un nouvel épisode, nous montrant encore plus de mésaventures dans la vie de Retsuko et ses problèmes de colère accumulés en raison aux hauts et aux bas causés par la vie professionnelle japonaise.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette production particulière du studio d’animation Sanrio, « Aggretsuko » raconte à travers des animaux anthropomorphes la vie d’un panda roux de 25 ans qui travaille dans le service comptabilité d’une société commerciale, qui télécharge ses frustrations sur l’exploitation de leurs patrons allant dans des bars karaoké pour chanter des chansons de death metal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cobra Kai : la saison 4 a déjà une date de sortie confirmée

Les fans de ce personnage attachant devraient être soulagés de savoir que Netflix a décidé de lui offrir une quatrième saison, qui continuera d’explorer les différents changements auxquels il a commencé à faire face dans sa vie au fil des ans.

En marge de son événement spécial « TUDUM », Netflix a confirmé que « Aggretsuko » reviendrait avec un nouveau lot d’épisodes courant décembre 2021. Bien que le service de streaming n’ait pas encore révélé la date de sortie précise ni même révélé les détails. intrigue, une nouvelle affiche promotionnelle a été dévoilée, anticipant l’arrivée d’un nouveau et mystérieux personnage qui pourrait bouleverser le monde de son protagoniste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix dévoile un premier aperçu de la série « Vikings: Valhalla »

La troisième saison de « Aggretsuko » a considérablement secoué le paysage de la série alors que Retsuko et Haida ont établi une relation significative au cours de ces épisodes, anticipant à la fin de la saison que les deux essaieraient d’améliorer les choses entre eux en commençant enfin à sortir ensemble, bien que très bientôt nous pourrons savoir si cette relation fonctionnera vraiment.

La saison 4 de « Aggretsuko » sera à nouveau réalisée par l’animateur japonais Rarecho avec une animation produite par Fanworks. La série a réussi à devenir un phénomène culte grâce à la facilité de s’identifier à son protagoniste, qui en abandonnant son travail stressant parvient à trouver un nouvel espace pour améliorer certains aspects de sa vie.