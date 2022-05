Confirmation de la date de sortie de la saison 7 de Working Moms, où regarder, tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de la saison 7 de Working Moms. Après avoir regardé ses fans de la saison précédente, ils sont ravis de savoir quand la saison 7 de cette série sortira. Pour trouver tous les détails sur la saison à venir, vous êtes nombreux à effectuer des recherches partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 7 de Working Moms dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 7 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une sitcom télévisée canadienne et cette émission a été créée par Catherine Reitman. Il a été écrit par Catherine Reitman, Rebecca Kohler, Karen Moore, Diane Flacks et Ingrid Haas. Le premier épisode de cette sitcom est sorti le 10 janvier 2017 et après sa sortie, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement au Canada mais partout dans le monde.

L’histoire de cette série suit la verve de quatre femmes alors qu’elles dénaturent l’amour, les carrières et la parentalité. Ils se renforcent, se défient et essaient de ne pas se considérer les uns les autres alors que la vie les secoue avec des hauts et des bas. Qu’il s’agisse d’un problème d’individualité, d’une énorme chance d’emploi, d’un malheur post-partum ou d’une grossesse qu’ils n’ont pas planifiée, ils affrontent le bien et le mal avec dignité et humour. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 7 de Working Moms. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 7 de Working Moms

Maintenant, nous allons parler de la date de sortie de la saison 7 de Working Moms. Jusqu’à présent, les créateurs de l’émission n’ont rien révélé sur la saison 7, donc sa date de sortie est encore inconnue. La saison 6 de cette série est sortie sur CBC le 4 janvier 2022 et se déroule jusqu’au 12 avril 2022. Elle devrait maintenant sortir sur Netflix le 10 mai 2022. Nous vous suggérons simplement de rester connectés avec notre site Web.

Où diffuser des mamans qui travaillent ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est CBC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Netflix. Si vous avez manqué des épisodes précédents de la saison 6, cette série sortira sur Netflix à la date indiquée ci-dessus. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici maintenant le casting de la série

Catherine Reitman comme Kate Foster

Dani Kind comme Anne Carlson

Juno Rinaldi comme Frankie Coyne

Jessalyn Wanlim comme Jenny Matthews

Enuka Okuma dans le rôle de Sloane Mitchell

Katherine Barrell comme Alicia Rutherford

Philip Sternberg comme Nathan Foster

Ryan Belleville comme Lionel Carlson

Peter Keleghan comme Richard

Nikki Duval dans le rôle de Rosie Phillips

Sarah McVie comme Valérie

Nadine Djoury comme Iris

Lisa Berry comme Natashia

Erika Swayze comme Brenna

Jann Arden comme Jane Carlson

