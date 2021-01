Confinement: suspension du parcmètre à Lisbonne plus proche

Contrairement à ce qui s’est passé lors du premier confinement, cette fois le paiement du stationnement dans la ville de Lisbonne n’a pas été suspendu. Cependant, cela est peut-être sur le point de changer.

Jeudi dernier, la mairie de Lisbonne a approuvé, avec les votes favorables du PSD, du CDS, du BE et du PCP et du PS contre, une proposition de suspension du paiement du parking, géré par l’EMEL.

Pour que la mesure prenne effet, il manque l’approbation de l’Assemblée municipale, organe dans lequel le PS détient la majorité et dans lequel le document peut être désapprouvé.

Les mesures déjà approuvées

En plus de prévoir la suspension des paiements de stationnement, la proposition soumise par le CDS prévoyait deux autres mesures.

Le premier était le permis de stationnement gratuit dans les parcs EMEL pour les véhicules avec un badge de résident valide et le second à condition que les badges valides le 15 janvier soient valables jusqu’au 31 mars.

Toutes deux approuvées à l’unanimité, ces deux mesures n’ont pas besoin d’être approuvées par l’Assemblée municipale de Lisbonne pour prendre effet.

Le maintien d’un parking gratuit jusqu’au 30 juin pour les équipes de santé du SNS impliquées dans la lutte contre la pandémie a également été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée municipale de Lisbonne.