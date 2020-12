Configurer un routeur sans fil: voilà comment cela fonctionne

Internet rapide à rapide: de nos jours, les routeurs WLAN peuvent être configurés rapidement et facilement. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance particulière, comme cela a pu être nécessaire dans le passé. Nous allons maintenant vous expliquer comment fonctionne la configuration initiale.

Les routeurs comme une Fritz! Box sont prêts à l’emploi presque dès la sortie de la boîte – plug-and-play, pour ainsi dire. Connectez d’abord l’appareil déballé avec les câbles nécessaires: Avec une connexion DSL, vous utilisez un câble Ethernet approprié et branchez-le dans la fente DSL du routeur. Le câble DSL fait partie de la livraison et est marqué comme tel. Vous placez l’autre extrémité dans la fente du milieu (marquée d’un «F») de votre prise TAE. Vous branchez un câble pour la connexion fibre optique dans la connexion WAN.

Ensuite, vous branchez le câble d’alimentation sur votre routeur et connectez-le au réseau électrique. L’appareil démarre maintenant, les LED clignotent. Si «Power / DSL» et «WLAN» s’allument en continu, le processus est terminé. Ne soyez pas surpris, cela peut prendre quelques minutes.

Vous branchez votre câble DSL dans la fente correspondante (ici à l’extrême gauche) de votre routeur (© 2020 AVM)

Configurer Internet et WiFi sur votre ordinateur, tablette ou smartphone

Connectez maintenant votre tablette, smartphone ou ordinateur au WLAN. Vous pouvez trouver le nom du réseau au bas de l’appareil ou sur la carte d’information fournie. Il existe également la longue clé réseau dont vous avez besoin pour vous connecter. Attention: s’il ne s’agit pas de la configuration initiale et que vous avez modifié la clé, vous entrerez bien sûr la nouvelle clé réseau.

Appelez maintenant l’interface utilisateur de votre Fritz! Box. Saisissez le mot de passe de votre routeur dans le masque qui s’affiche, que vous pouvez également retrouver directement sur l’appareil ou sur la carte. Un assistant vous répondra et vous guidera dans les prochaines étapes. Vous pouvez également appuyer sur « Assistants » et « Configurer l’accès Internet » dans la barre de gauche.

Voici comment votre routeur sans fil vous guide tout au long de la configuration: commencez par entrer votre fournisseur d’accès Internet, puis il est préférable de sélectionner la configuration automatique. À l’étape suivante, il vous suffit de saisir les données d’accès de votre fournisseur. Vous recevrez ceci dans une lettre séparée. La configuration est alors déjà terminée.

C’est la manière courante. Mais il existe également des connexions Internet qui doivent être configurées de manière spéciale pour que votre réseau fonctionne. Dans de tels cas, cependant, vous recevrez une brochure correspondante de votre fournisseur qui vous guidera étape par étape dans la configuration de votre routeur sans fil.

Connectez vos appareils au routeur WiFi

Une fois la configuration de votre routeur terminée, l’étape suivante consiste à connecter vos appareils compatibles WiFi tels que les téléphones portables, les tablettes, les haut-parleurs intelligents et les caméras WiFi au routeur. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le bon réseau et de saisir la clé du réseau WiFi (WPA2), que vous pouvez trouver en bas de votre routeur, comme je l’ai dit.

Vous n’avez pas nécessairement à ressaisir la clé longue à chaque fois que vous avez un appareil. Par exemple, si vous avez déjà un smartphone connecté au WiFi, vous pouvez ouvrir un code QR dans les paramètres WiFi du téléphone. Lisez ceci avec un appareil qui n’est pas encore connecté et qui se trouve également sur le réseau. De nombreux fabricants de smartphones et de tablettes ont déjà intégré le scanner de code QR requis à cet effet dans l’application appareil photo. Sinon, vous pouvez trouver des applications appropriées dans l’App Store d’Apple et Google Play.

Vous pouvez connecter rapidement des appareils à votre WLAN à l’aide du bouton WPS (© 2020 AVM)

Connectez des appareils WiFi sans mot de passe

Il existe une autre option astucieuse pour connecter des appareils au WiFi sans entrer le mot de passe. Votre routeur a besoin d’un bouton WPS pour cela, l’abréviation signifie Wi-Fi Protected Setup:

Appuyez sur le bouton « Connect / WPS » jusqu’à ce que les voyants du routeur commencent à clignoter.

Activez maintenant le WPS sur votre appareil compatible WiFi tel qu’une caméra WiFi. Cela se fait physiquement via un bouton sur le boîtier ou fait partie du processus de configuration de l’appareil.

Ensuite, la connexion WLAN entre le nouvel appareil et le routeur doit être établie.

Pour les smartphones et tablettes Android, cependant, Google a supprimé la fonction WPS d’Android 9, et elle n’est pas non plus disponible sur l’iPhone et l’iPad d’Apple. Les deux fabricants considèrent l’option de configuration comme dangereuse. Les codes que les appareils échangent entre eux sont trop faciles à déchiffrer.