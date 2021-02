Configurer le WiFi invité: voici comment procéder

Vous pouvez configurer un WLAN invité avec presque tous les routeurs Internet modernes. Nous vous expliquerons pourquoi cela a du sens et comment cela fonctionne avec Fritzbox, Speedport and Co.

Si vous recevez régulièrement des invités chez vous, vous serez certainement interrogé sur le mot de passe WiFi de temps en temps. Rien de plus simple que ça! Avec les smartphones modernes, les données d’accès au réseau domestique peuvent être échangées en un rien de temps. Mais il est vraiment judicieux de partager l’accès à votre propre WiFi avec des invités, qui à leur tour pourraient le transmettre à d’autres personnes à votre insu.

La solution: un WLAN invité

La solution à ce problème s’appelle le WiFi invité. Il s’agit d’une fonction qui crée un deuxième point d’accès WLAN sur le routeur domestique en plus du réseau domestique normal. Celui-ci est complètement séparé du réseau domestique, de sorte qu’aucun accès aux autres périphériques réseau, périphériques de stockage réseau ou imprimantes n’est possible. Un WLAN invité est inoffensif à cet égard pour des raisons de sécurité.

Configurer le WLAN invité sur Fritzbox

Tous les modèles Fritzbox qui fonctionnent avec au moins le micrologiciel FritzOS 6.0 sont capables de fournir un WLAN invité.

Appelez l’interface Fritzbox dans le navigateur Web de votre ordinateur ou appareil mobile en entrant la ligne d’adresse fritz.box Entrer. Entrez le mot de passe d’accès pour la Fritzbox, qui se trouve soit sur le fond de la boîte, soit dans l’emballage. Sélectionnez « dans la barre de menu à gauche »WLAN> accès invité« et mettre une coche derrière »Accès invité actif« . Puisqu’il s’agit d’un réseau WLAN privé, vous devez sélectionner l’option « accès WiFi privé » choisir. Ci-dessous, vous pouvez spécifier le nom que le WiFi invité doit avoir, ainsi que le cryptage et le mot de passe. Pour une connexion rapide, vous pouvez même afficher un code QR en dessous et, par exemple, l’imprimer afin que les invités puissent se connecter rapidement au réseau domestique.

Configurer le WLAN invité chez Telekom Speedport

Si vous faites partie des clients Telekom qui utilisent le routeur Speedport d’une entreprise, les étapes suivantes devraient vous aider:

Appelez l’interface utilisateur du Speedport dans le navigateur Web de votre ordinateur ou appareil mobile en cliquant dans la barre d’adresse speedport.ip Entrer. Tapez le mot de passe, qui se trouve généralement à l’arrière du routeur. Ouvrez le menu « Réseau domestique« . Cliquer sur « Accès invité WLAN« puis mettez une coche devant »Utiliser l’accès invité WLAN« . Dans la fenêtre suivante, vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle l’accès invité doit être actif et si les appareils enregistrés doivent être automatiquement déconnectés après cette heure. Ci-dessous, vous devez spécifier le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe. Il est recommandé de vérifier « Les clients ont uniquement accès à Internet« pour les empêcher d’accéder accidentellement à d’autres appareils Wi-Fi de votre foyer.

Vous configurez l’accès invité via le menu Speedport.

Configurer le WiFi invité sur le routeur Linksys

Les routeurs Linksys offrent également la possibilité de configurer un accès invité. Les exceptions sont les modèles E800, E900, E1700 et E2100L qui ne prennent pas en charge cette fonction. Le logiciel Linksys Connect pour le contrôle du routeur, qui doit être installé sur l’ordinateur, est requis pour la configuration.

Démarrez Linksys Connect et cliquez sous « Accès invité« sur le bouton »Changement« . Cliquez ensuite dans la fenêtre nouvellement ouverte sous « Autoriser l’accès invité« sur « Oui« . Sous « Mot de passe« Vous pouvez maintenant modifier le mot de passe du réseau WLAN invité, mais vous ne pouvez pas modifier manuellement le nom du réseau invité. Avec le bouton « Nombre total d’invités autorisés « Vous pouvez également spécifier le nombre maximum d’invités qui peuvent se connecter au WLAN invité. Terminez la configuration avec Terminer.

Configurer le WiFi invité sur le routeur Asus

La plupart des routeurs Asus peuvent également fournir un accès WiFi invité. La configuration fonctionne comme suit:

Ouvrez l’interface utilisateur du routeur en saisissant l’adresse dans le navigateur Web router.asus.com appeler. Cliquer sur « Réseau d’invités« . Selon le modèle, certains routeurs prennent en charge l’établissement de réseaux WiFi invités séparés dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Dans la bande de fréquences souhaitée, cliquez sur le bouton « Permettre« . Dans la fenêtre suivante, vous pouvez maintenant à « Nom du réseau (SSID)« Définissez un nom pour le WLAN invité et »Clé pré-partagée WPA« définir un mot de passe. Avec « Temps d’accès », vous pouvez également limiter la durée du WLAN invité si vous le souhaitez. Sois sûr que « Masquer le SSID » l’option « Non« est sélectionné et cliquez sur »Appliquer« .

Avec les routeurs Asus, un WLAN invité peut être configuré via ce menu.

Résumé

Un réseau WLAN invité a du sens pour donner aux invités dans votre propre maison un accès Internet sans qu’ils aient accès au réseau domestique réel en même temps. La plupart des routeurs modernes prennent en charge l’établissement d’un WLAN invité. Les réglages correspondants doivent être effectués dans l’interface utilisateur des appareils.