Configuration système requise pour Windows 11 : où cela fonctionne – et où cela ne fonctionne pas

La configuration système requise pour Windows 11 n’est qu’à première vue modérée. À l’heure actuelle, la majorité des PC utilisés dans le monde ne sont probablement pas compatibles avec le système d’exploitation. Nous clarifions.

Lorsque Microsoft a présenté Windows 11 le 24 juin, l’euphorie était au départ grande. Mais depuis lors, de nombreux utilisateurs potentiels ne savent pas si Windows 11 fonctionnera même sur leur PC. La raison en est les exigences système relativement strictes que Microsoft a annoncées après la présentation du système d’exploitation et qui n’ont pas encore été spécifiées à 100%.

Windows 11 : la configuration système requise

À première vue, les exigences système approximatives que Microsoft a publiées pour Windows 11 ne semblent pas si dramatiques.

Processeur double cœur (64 bits) avec au moins 1 GHz

64 Go de mémoire système

4 Go de RAM

Écran 720p avec une diagonale minimale de 9,0 pouces

Si vous ne regardez que ces informations, la plupart des PC sortis au cours des dix dernières années devraient être compatibles avec Windows 11. Mais le premier regard est ici trompeur, car dans ce cas, le diable est beaucoup plus profond dans les détails.

Windows 11 uniquement avec les processeurs actuels

En fait, la question de la configuration système requise de Windows 11 est beaucoup plus compliquée que ne le suggère la première liste de Microsoft. Car, outre les performances pures et la taille de la mémoire, le système d’exploitation a évidemment également besoin de propriétés matérielles et logicielles que tous les PC ne possèdent pas de loin.





Seuls les processeurs AMD Ryzen modernes sont compatibles avec Windows 11.



Image : © AMD 2019



Selon une liste de compatibilité officielle de Microsoft, Windows 11 ne prend en charge que les processeurs Intel de la 8e génération et les processeurs AMD Ryzen de la 2e génération. Vous pouvez trouver les listes complètes ici (Intel) et ici (AMD).

Le problème, c’est que les deux générations de processeurs n’ont que trois ans. Il y a déjà un gros point d’interrogation derrière les processeurs Intel et AMD vieux de quatre ans en termes de compatibilité avec Windows 11. Dans une entrée de blog, Microsoft a annoncé qu’il testerait également la compatibilité avec les processeurs Intel de 7e génération et avec les processeurs AMD Ryzen de 1ère génération dans le cadre de la phase bêta, mais au-delà, il semble définitivement y avoir un changement dans l’arbre.

De plus, le système d’exploitation devrait fonctionner sur un certain nombre de processeurs ARM de Qualcomm. Ce sont aussi des puces qui ont été lancées au cours des deux dernières années.

Windows 11 nécessite TPM 2.0

Mais ce n’est pas tout. Selon Microsoft, une exigence pour l’installation de Windows 11 est ce que l’on appelle Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. Il s’agit d’un module de sécurité qui est chargé d’assurer la protection des données et la gestion des licences.

La bonne nouvelle : la plupart des ordinateurs de quatre à cinq ans ont une forme de TPM 2.0. Habituellement, TPM 2.0 ne se trouve que sur certains ordinateurs portables professionnels et ordinateurs de bureau avec AMD Ryzen Pro et Intel vPro en tant que puce physique sur la carte mère. Habituellement, il est intégré dans les ordinateurs en tant que « Firmware-TPM (fTPM 2.0) ». Ce micrologiciel fonctionne sur un cœur de microcontrôleur spécial dans le processeur, sur le chipset de la carte mère ou sur un système sur puce. Le module doit parfois être activé dans le BIOS de l’ordinateur, ce qui peut être un défi pour de nombreux utilisateurs.

Le nouveau système est très exigeant

Mais ce n’est toujours pas suffisant. Sur la base des exigences précédemment connues, le développeur Robert C. Maehl a développé un petit outil appelé WhyNotWin11, qui vérifie la compatibilité de son propre système avec Windows 11. Il y a donc quelques autres pièges. Entre autres choses, le démarrage sécurisé doit être activé dans le BIOS et UEFI doit être sélectionné comme méthode de démarrage. De plus, le lecteur système doit apparemment être formaté en GPT.





Même les PC très modernes peuvent facilement échouer au contrôle de compatibilité.



Image : © Robert C. Maehl 2021



C’est une information qui ne manquera pas de susciter un grand point d’interrogation sur le visage de la majorité des utilisateurs de Windows. Jouer avec le BIOS en particulier n’est pas une tâche quotidienne pour la grande majorité des propriétaires de PC. Nous ne pouvons donc qu’espérer que Microsoft pourra largement automatiser de nombreux paramètres nécessaires pour les utilisateurs qui souhaitent mettre à niveau leur système vers Windows 11 au moment où le système d’exploitation apparaît.

Ce sont probablement les exigences réelles du système de Windows 11

Toutes ces informations donnent lieu à la configuration système non officielle suivante pour Windows 11 :

Processeur double cœur (64 bits) avec au moins 1 GHz et au moins deux cœurs

Au moins un processeur Intel de 8e génération ou un processeur AMD Ryzen de 2e génération ou un processeur Qualcomm

64 Go de mémoire système

4 Go de RAM

TPM 2.0

Démarrage sécurisé activé

UEFI activé

Disque dur formaté en GPT

Écran 720p avec une diagonale minimale de 9,0 pouces

L’information n’est pas encore définitive

Si vous vous basez sur ces exigences système, seuls quelques ordinateurs – en particulier les modèles des trois dernières années – devraient être compatibles avec Windows 11 pour le moment. La majorité des utilisateurs n’ont donc pas pu passer au nouveau système d’exploitation. Nous espérons donc que Microsoft améliorera cela avant la sortie du logiciel et, surtout, veillera à ce que les propriétaires de systèmes fondamentalement compatibles puissent mettre à niveau relativement facilement à partir de 2022.

