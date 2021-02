Configuration système requise pour Days Gone: votre PC doit être aussi puissant!

Il a été récemment confirmé que l’aventure d’action zombie Days Gone par Sony Bend Studio pour le pc apparaît. Il est déjà disponible sur Steam et vous pouvez le mettre sur votre liste de souhaits si vous souhaitez parcourir l’Amérique post-apocalyptique avec Deacon St.John et son cyclomoteur.

Maintenant, la question se pose immédiatement de savoir si votre propre Les spécifications du système sont suffisantes du toutpour que Days Gone soit opérationnel. Heureusement, il y a maintenant les informations pertinentes que nous aimerions partager avec vous à ce stade.

Configuration système requise pour Days Gone

Jetons donc un coup d’œil à la configuration système minimale et recommandée dans l’aperçu.

Configuration système minimale de Days Gone:

Système d’exploitation: Windows 10 avec 64 bits

Processeur: Intel Core i5-2500K avec 3,3 GHz ou AMD FX 6300 avec 3,5 GHz

RAM: 8 gigaoctets

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 780 avec 3 Go ou AMD Radeon R9 290 avec 4 Go

DirectX version 11

Espace disque dur: 70 gigaoctets

Configuration système recommandée pour Days Gone:

Système d’exploitation: Windows 10 avec 64 bits

Processeur: Intel Core i7-4770K avec 3,5 GHz ou Ryzen 5 1500X avec 3,5 GHz

RAM: 16 gigaoctets

Carte graphique: Nvidia GeForce 1060 avec 6 Go ou AMD Radeon RX 580 avec 8 Go

DirectX version 11

Espace disque dur: 70 gigaoctets via SSD

Gardez également à l’esprit que vous êtes sur le Le PC utilise un moniteur ultra-large peut. Vous pouvez également utiliser le Débloquer la fréquence d’images et généralement en profiter graphismes améliorés sur le PC (plus de détails, meilleur champ de vision et meilleure distance de rendu). Ainsi, vous pouvez tirer le meilleur parti du jeu dans «Days Gone» sur PC.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂