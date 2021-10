Configuration requise pour Forza Horizon 5 sur PC : vérifiez si votre machine sera capable d’exécuter le nouveau jeu de course

01 octobre 2021 18:46:58 IST

Xbox a révélé les spécifications PC requises pour exécuter le Forza Horizon 5 jeu de course. Il est révélé qu’il fonctionnera bien sur une grande variété de PC Windows 10 et Windows 11. Voici un aperçu de la configuration système requise.

Configuration requise pour Forza Horizon 5

Il est révélé que Forza Horizon 5 nécessitera au minimum un processeur AMD Ryzen 3 1200 ou un processeur Intel Core i5 4460. Celui-ci doit être couplé à un GPU AMD Radeon RX 470 ou à un GPU Nvidia GeForce GTX 970, respectivement. Pour l’un ou l’autre des deux scénarios, un minimum de 4 Go de VRAM, 8 Go de RAM et 110 Go de disque dur sont requis.

La fiche technique recommandée a également été révélée. Les processeurs recommandés incluent le processeur Rysen 5 1500X avec GPU Radeon RX 590 ou le processeur Intel i5-8400 avec GPU Nvidia GeForce GTX 1070. Cette combinaison comprend également 8 Go de VRAM, 16 Go de RAM et 110 Go de disque dur.

Les spécifications idéales consistent en 16 Go de VRAM, 16 Go de RAM et 110 Go de SSD. Les choix de processeurs et de GPU incluent Rysen 7 3800XT avec Radeon RX 6800 XT et Intel i7-10700K avec NVIDIA RTX 3080.

Vous nous avez demandé, que faut-il pour courir #ForzaHorizon5 sur PC ? Aujourd’hui, nous partageons donc nos spécifications PC ainsi que des détails sur les périphériques pris en charge, les options graphiques et bien plus encore. Tout est dans notre dernier blog : https://t.co/Bd9tKK63Ot pic.twitter.com/VOAHprB3rR – Forza Horizon (@ForzaHorizon) 30 septembre 2021

Dans un article de blog, Alan Walsh de Forza a déclaré : « Aujourd’hui, nous sommes ravis de partager Forza Horizon 5 aura fière allure et jouera sur une large gamme de configurations matérielles Windows 10 et Windows 11, quelle que soit votre configuration de jeu ».

La version PC du jeu prend en charge les écrans ultra-larges 21: 9 et les volants populaires de Logitech, Thrustmaster et Fanatec. Voici la liste :

Thrustmaster : TS-PC, T150 RS, Ferrari 458, T300 RS, TMX, T-GT, T500 RS, TS-XW, TX

Logitech : Momo, G25, G29, G27, Force motrice, G920, G923PS, G923XB

Fanatec : CSL, CSL DD, DD1, DD2, V1, V2, V2.5, appareil HUB universel

En outre, Forza Horizon 5 prend en charge le retour haptique sur la manette sans fil Xbox et le mode d’exploration de voiture signature : lancer de rayons vers Forzavista.

Forza Horizon 5 sera disponible à l’achat à partir du 9 novembre. Il peut être pré-réservé dès maintenant via le Microsoft Store ou sur Steam.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂