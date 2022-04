Configuration instable : ce matériel se trouve dans le PC de jeu de l’influenceur

ONU est l’un des influenceurs établis de longue date qui utilisent Internet alias Youtube, Twitter et rendre tout le reste de l’Allemagne dangereux. Son PC de jeu est comme Knossi, MontanaNoir and Co propose un produit sur mesure qui a été créé spécialement pour lui, mais contrairement à ses collègues, l’installation d’Unge coûte beaucoup moins cher – même si elle comporte presque exactement les mêmes pièces individuelles.

C’est combien coûte le PC de jeu d’Unge

C’est de cela qu’il s’agit : Les passionnés de matériel du monde entier prennent plaisir à voler pour travailler sur la configuration parfaite. Le PC de jeu idéal est toujours à portée de main et semble pourtant inaccessible.

Le marché évolue trop rapidement, certaines pièces ne sont pas facilement disponibles et c’est souvent trop cher. C’est donc d’autant plus intéressant à voir ce que les streamers professionnels et les créateurs de contenu utilisent réellement.

Unge joue sur cette configuration : Le PC de jeu d’Unge est relativement modéré. Pas pour de simples gagne-pain mortels, mais en comparaison avec ses collègues. Pendant Knossi fou 12 000 euros feuilleté, était MontanaBlack pour 15 000 euros dérisoires plus facile pour son PC. En comparaison, c’est chez Unge presque un modeste 4 800 euros.

Le PC de jeu par Unge vient de HI-TECH for Gamers, une société avec laquelle Unge a conclu une coopération, selon esports.com. Ils lui ont concocté un PC assez impressionnant – et assez curieusement pas si différent des pièces individuelles des PC de jeu de la concurrence.

Voici les parties d’Unge :

eau froide

disque

périphérie

Que remarquez-vous ? Les éléments les plus importants sont ici exactement au même niveau élevé que Knossi ou MontanaBlack. Curieusement, seuls quelques-uns l’ont touché RAM avec une fréquence plus élevée.

Il devrait également être intéressant de voir si les pros vont bientôt échanger leurs cartes graphiques contre une RTX 3090Ti échanger. Mais peut-être qu’ils les attendent toujours Prise AM5puis directement au coup complet avec RTX 4000, le nouveaux processeurs Ryzen et DDR5 Sortez