Configuration de la Nintendo Switch : ce sont les premières étapes

Manette Sans Fil pour Switch / Switch Lite, STOGA Manette Pro Compatible avec Nintendo Switch, avec Contrôle de Mouvement et Double Vibration, Housses de Protection DIY Remplacement

【Haute Compatibilité】: Le Switch Contrôleur Sans Fil STOGA est compatible avec Nintendo Switch. La coque de cette manette Switch Pro est remplaçable, vous offrant une variété de conceptions adaptées à votre style personnel. Ce Switch Contrôleur est parfait pour le divertissement à domicile, les fêtes et les cadeaux pour les amateurs de jeux 【Boutons Turbo & Change】: Cette manette Switch prend en charge le mode Turbo qui permet la fréquence de coup à 3 niveaux. Notre Contrôleur Switch Pro prend également en charge les sticks analogiques et les D-pads interchangeables. Vous pouvez modifier la disposition du contrôleur en fonction de vos désirs personnels 【Connexion Stable et Mode de Jeu Multijoueur】: Notre contrôleur est facile à configurer avec une connexion rapide et stable avec des connexions filaires ou sans fil. Le contrôleur Pro STOGA a un design léger et moderne et une poignée ergonomique. Il supporte aussi les jeux multijoueurs, permettant à jusqu'à 4 personnes de jouer simultanément 【Expérience de Jeu de Longue Durée】: Le Switch Contrôleur Pro STOGA est doté d’une batterie intégrée de longue durée de vie. Avec seulement 2 heures de charge, le contrôleur prend en charge 7 à 10 heures de jeu continu. Il dispose d'un port Type-C permettant une charge plus efficace 【Switch Contrôleur de Tiers Parfait】: Ce contrôleur Pro est de haute qualité et unique pour le Switch. Les diverses fonctions de ce contrôleur Switch peuvent améliorer votre expérience de jeu et rendre les jeux encore plus agréables