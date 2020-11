Confidentialité? Je préfère plus de brillance, de brillance, merci

J’accepte ces cookies

Vous souvenez-vous, lorsque la Xbox One a été annoncée, qu’ils avaient dit que Kinect enregistrerait nos mouvements et enregistrerait l’audio tout le temps? À quelle heure, non? Notre sens de la vie privée a beaucoup changé au cours des dernières décennies après l’arrivée de grandes entreprises comme Google, Facebook ou Amazon. On sait tous que le micro de notre mobile nous enregistre constamment, on est surpris que des publicités trop réussies apparaissent sur nos goûts et pourtant là on continue, car c’est ça ou rien. Lorsqu’on a découvert que TikTok était essentiellement un collecteur de données avec un lecteur vidéo, personne n’a rien dit; Je mens, oui cela a été dit, mais la nouvelle que Trump voulait l’interdire aux États-Unis en tant que «danger pour la sécurité nationale» l’a complètement éclipsée. Je suis sûr que c’était plus une décision politique et qu’il veut être le seul à espionner ses citoyens, mais les gens s’en moquaient car une application enregistrant tous vos mouvements est déjà la chose la plus normale au monde. Je ne vais pas parler d’Amazon Alexa parce qu’alors je me mets à pleurer.

Il y a quelques jours, on a découvert que si vous obtenez un trophée sur PlayStation 5, le microphone s’active pendant quelques secondes pour enregistrer votre réaction. C’est très drôle pour moi, car apparemment personne n’avait signalé cette fonctionnalité auparavant (il a seulement été mentionné qu’ils sauvegardaient une petite vidéo du jeu) et cela implique que votre contrôleur vous enregistre tout le temps. Sans prévenir. Pour mettre fin à la blague, certains utilisateurs commentent que si vous souhaitez désactiver le microphone du contrôleur ou le casque, vous devez le faire chaque fois que vous rallumez la console. Je m’attendais à un barrage de commentaires négatifs sur le message original, et la seule chose que j’ai trouvée est que les gens considèrent cela comme un élément positif. Voyons-nous vraiment qu’ils vous enregistrent pendant des heures en échange d’un clip de 15 secondes criant pour avoir vaincu un boss? Eh bien, il semble que oui.

Il y a beaucoup de blagues avec cela de la vie privée, que si la NSA vous poursuit en particulier ou que vous criez habituellement votre numéro de carte de crédit, et même si ce ne sont que de simples exagérations, c’est pour minimiser un problème très grave. Les entreprises ne vont pas vous espionner parce qu’elles veulent vous voler, ce sera fait par des pirates de ces mêmes appareils, ce qu’elles veulent, c’est créer un profil sur vous. Toutes les recherches que vous faites, les pages que vous visitez, les cookies, les personnes que vous suivez, le GPS … Ce sont toutes des données isolées, mais ensemble, elles créent une image très forte d’un individu., et cela peut être aussi anonyme que vous le souhaitez, mais vous finirez par mettre votre nom et votre numéro de téléphone quelque part. Je ne dis pas de devenir Amish, mais vous devez être très consciencieux et cohérent avec ce que vous faites. Sony aurait dû commenter que cela existe et mettre moins de bâtons dans les roues, car si j’ai dépensé 580 euros pour une console et un jeu, le minimum que je demande est de maintenir la configuration que je souhaite et de savoir ce que j’achète.

Riot prend la triche trop au sérieux

Le changement de confidentialité pour plus de commodité est très dangereux et il faut savoir quand quelque chose est passable et quand ce n’est pas le cas, car nous rirons beaucoup des réfrigérateurs avec Wi-Fi, mais s’ils continuent à être vendus, c’est parce que quelqu’un les achète.La semaine dernière, on a découvert qu’une application permettant de lire le Coran et d’autres très populaires parmi la communauté musulmane était utilisée par l’armée américaine pour espionner ses utilisateurs. Étonnamment, cette fois, c’était par l’intermédiaire d’une société intermédiaire, mais l’excuse a toujours été la même: la sécurité nationale. Bien sûr. Avec cette pandémie, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et nous paniquons quand nous pouvons voir une description détaillée d’un personnage de Chiens de garde quand on le croise, mais quel plaisir de lire dans le journal qu’un jouet avec une caméra a été piraté et que l’entreprise responsable a envoyé toutes les photos et vidéos à ses serveurs. À ce stade, je ne sais pas si je veux que le jour vienne où ils briseront l’anticheat de Valorant.