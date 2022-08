Confess, Fletch Trailer a Jon Hamm succédant à Chevy Chase dans un nouveau redémarrage

Paramount a publié la bande-annonce officielle de Confesser, Fletch. Basé sur les romans de Gregory Mcdonald avec l’original Fletch film avec Chevy Chase, Confesser, Fletch met Jon Hamm (Des hommes fous, Top Gun : Maverick) dans le rôle principal. La comédie devrait sortir en salles et en PVOD le 16 septembre avec une première Showtime à suivre le 28 octobre 2022. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Confesser, Fletch est réalisé par Greg Mottola et écrit par Zev Borow et Mottola. Hamm produit avec Bill Block et Connie Tavel. Avec Hamm, le film met en vedette Marcia Gay Harden, Kyle MacLachlan, Roy Wood Jr., John Slattery, Ayden Mayeri, Lorenza Izzo, Annie Mumol et John Behlmann.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel de Confesser, Fletch est comme suit:

Dans cette délicieuse comédie, Jon Hamm joue le rôle de Fletch, charmant et infiniment gênant, qui devient le principal suspect dans une affaire de meurtre alors qu’il recherche une collection d’art volée. Le seul moyen de prouver son innocence ? Découvrez lequel de la longue liste de suspects est le coupable – du marchand d’art excentrique et d’un playboy disparu à un voisin fou et à la petite amie italienne de Fletch. Le crime, en fait, n’a jamais été aussi désorganisé.

Confess, Fletch ramène Fletch sur grand écran

Primordial

« Nous sommes impatients de ramener le personnage emblématique de Fletch sur grand écran avec une touche moderne », a précédemment déclaré la productrice Connie Tavel dans un communiqué. « Alors que le film original a été salué comme un classique culte avec une forte base de fans, nous présentons Fletch à travers un nouvel objectif comique et sophistiqué, soulignant les nuances de son personnage et les subtilités de sa carrière de journaliste d’investigation. »

Hamm a également déclaré: « Je suis plus que ravi de continuer à raconter l’histoire d’Irwin M. Fletcher … mais s’il vous plaît, ne l’appelez pas Irwin. J’ai hâte que les gens voient ce que j’espère sera le premier de de nombreux épisodes de la merveilleuse série de romans policiers de Gregory Mcdonald. En tant que fan des livres depuis encore plus longtemps que je ne suis fan du film original, c’est un honneur et un plaisir de ramener « Fletch » à la maison, dans toute sa pagaille et hors -centre mais en quelque sorte plein d’esprit et sophistiqué, désordonné, drôle, gloire à Paramount.





Chevy Chase a précédemment joué une version grand écran d’Irwin « Fletch » Fletcher dans le film Fletch de 1985, qui a été écrit par Andrew Bergman et réalisé par Michael Ritchie. Chase reprendrait le rôle de la suite de 1989 Fletch vit avec Ritchie également de retour à la réalisation en utilisant un scénario de Leon Capetanos. Il y a eu des efforts dans les années qui ont suivi pour un autre Fletch film à faire, mais ce n’est que plus récemment que le projet a finalement réussi à faire du bruit avec Hamm attaché.

Nous verrons comment cette nouvelle version du Fletch histoire se révèle lorsque le film a sa première. Confesser, Fletch devrait être présenté en première dans les salles et les points de vente PVOD le 16 septembre 2022. Il sera ensuite diffusé sur Showtime le 28 octobre.