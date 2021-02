Conduite autonome. Volkswagen se tourne vers Microsoft pour faire évoluer la technologie

Pariant sur le développement et l’évolution de la conduite autonome, Volkswagen a décidé de renforcer l’union des efforts avec la technologie Microsoft, dans le but de garantir une affirmation plus rapide et plus sûre des véhicules sans conducteur.

Selon le plus grand constructeur automobile européen, le partenariat permettra au groupe Volkswagen d’utiliser la technologie de Nuage de Microsoft, intitulé Microsoft Azure, qui peut prendre en charge et transmettre d’énormes quantités d’informations, pour une application dans des systèmes de conduite autonome.

En outre, et avec les voitures autonomes collectant des pétaoctets de données sur la route – des informations liées à la météo aux données liées aux obstacles éventuels, au comportement du conducteur et autres -, il est essentiel de disposer d’une énorme puissance de calcul, qui peut exploiter toutes ces informations. . D’autant que, rappelle Volkswagen, ce sera à partir de toutes ces données que seront conçus les algorithmes capables de faire «apprendre» les voitures autonomes des situations.

«En combinant notre expérience complète dans le développement de solutions de conduite connectée, avec le savoir-faire de Microsoft en matière de logiciels et d’ingénierie cloud, nous pourrons accélérer la fourniture de services de mobilité sûrs et confortables», déclare Dirk Hilgenberg, PDG du logiciel Volkswagen de la division automobile.

LIRE TROP

Volkswagen. Project Trinity anticipe le futur haut de gamme électrique

Toujours selon le fabricant de Wolfsburg, l’objectif est de pouvoir mettre tout ce que Car.Software fait, de l’informatique au traitement des données et à la technologie Apprentissage automatique, sur une seule plateforme. Quelque chose qui, quand cela se produira, dit Volkswagen, rendra la réalité des voitures autonomes beaucoup plus facile.

«Alors que nous transformons le groupe Volkswagen en un fournisseur de mobilité numérique, nous cherchons également à accroître continuellement l’efficacité de notre développement logiciel», ajoute Hilgenberg. Expliquant que «nous construisons la plateforme de conduite autonome avec Microsoft, pour simplifier le travail de nos ingénieurs, grâce à un environnement d’ingénierie évolutif et basé sur les données».

Il est rappelé que Volkswagen et Microsoft ont maintenu un effort conjoint depuis 2018, lorsque l’équipe du constructeur automobile responsable du développement d’Automotive Cloud a été créée à Seattle, aux États-Unis. Là, dans le but de mettre plusieurs flottes de véhicules connectés Volkswagen à des essais routiers, déjà cette année.

«Il s’agit de la prochaine évolution de notre travail de base avec le groupe Volkswagen, pour améliorer sa transformation en un fournisseur de mobilité piloté par logiciel», déclare Scott Guthrie, vice-président exécutif Cloud + AI chez Microsoft. De plus, «la puissance de Microsoft Azure et ses ressources informatiques, de données et d’intelligence artificielle permettront à Volkswagen de fournir plus rapidement des solutions de conduite automatisée sûres et fiables à ses clients.»

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂