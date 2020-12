Conduire le Bolide ressemble à une balle, dit le patron de Bugatti

Bugatti a révélé l’étude expérimentale d’une nouvelle hypercar, la Bolide, qui a un rapport puissance / poids de seulement 0,67 kg par ch. Le patron de Bugatti, Stephan Winkelmann, n’hésite pas à dire que sa conduite ressemble à une balle.

Bugatti a présenté fin octobre son modèle le plus extrême, le Bolide, annoncé comme une étude expérimentale.

Quelques semaines plus tard, la marque a dévoilé une nouvelle galerie d’images et une vidéo d’une hypercar, qui offre une puissance de 1850 ch et un couple de 1850 Nm, à partir d’un moteur quad-turbo W16 de 8,0 litres.

Avec un châssis monocoque en fibre de carbone léger et résistant, des vis en titane et des composants de connexion en alliage de titane, le Bolide ne pèse que 1240 kg et un rapport puissance / poids de 0,67 kg par ch.

Pour accélérer de 0 à 100 km / h, Bugatti annonce 2,17 secondes, avançant qu’elle peut atteindre 200, 300, 400 et 500 km / h en seulement 4,36, 7,37, 12,08 et 20,16 secondes, respectivement.

Concept minimaliste

«Avec Bolide, nous osons essayer de vivre les extrêmes. Au cours de nos 110 ans d’histoire, il n’y a jamais eu de modèle comparable, basé sur un concept aussi minimaliste, conçu à partir du moteur », a déclaré le président de Bugatti, Stephan Winkelmann.

«Une puissance allant jusqu’à 1850 ch combinée à un poids de seulement 1240 kg offre un ratio de seulement 0,67 kg par ch. Conduire le Bólide offre une sensation similaire à celle d’une balle.

Le Bolide étant une étude expérimentale, ces chiffres sont basés sur les propres simulations de Bugatti, qui indiquent également qu’il sera possible de boucler un tour du circuit du Nürburgring Nordschleife dans un impressionnant 5m23,1 secondes et un tour au Mans en 3m07,1 secondes.

