Conditions générales de WhatsApp: mais pas de restrictions pour ceux qui refusent de mettre à jour

WhatsApp impose de nouvelles réglementations de protection des données à ses utilisateurs, qui prévoient un échange avec Facebook – mais maintenant le retrait surprenant. Ceux qui n’acceptent pas les nouvelles conditions générales n’ont à craindre aucune restriction fonctionnelle. Pour le moment.

WhatsApp l’a annoncé à The Next Web. La nouvelle réglementation sur la protection des données, entrée en vigueur le 15 mai, a suscité de nombreuses critiques dans le monde entier, en particulier de la part des utilisateurs de WhatsApp eux-mêmes. Parce que: ceux qui acceptent les nouvelles conditions acceptent également l’échange de données avec la société mère Facebook – pour de nombreux utilisateurs, ils sont d’accord pour une bonne chose.

WhatsApp a souligné qu’ils ne supprimeraient pas le compte de ceux qui refusaient de les accepter, mais qu’ils seraient constamment en concurrence pour l’approbation des nouvelles conditions générales. Quiconque ne voulait pas jouer selon les nouvelles règles était également menacé de restrictions sévères dans l’étendue des fonctions.

Ceux qui rejettent la protection des données bénéficient de la gamme complète des fonctions

Maintenant, le rouleau en arrière. Il n’est actuellement pas prévu de « restreindre les fonctionnalités de l’application », selon une déclaration de WhatsApp à The Next Web. Les mémoires permanentes ne doivent pas non plus être diffusées en permanence et aucune suppression de compte n’est prévue. Cette décision avait mûri après des discussions avec les autorités et les protectionnistes des données. Mais une autre raison a peut-être joué un rôle décisif – la peur de la menace de la diminution des utilisateurs.

Cependant, la décision n’est pas figée: WhatsApp pourrait également avoir des conséquences ultérieurement si les utilisateurs continuent de refuser les nouvelles réglementations en matière de protection des données. Pour le moment, les utilisateurs peuvent se sentir en sécurité.