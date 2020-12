Condamnés à entre quatre ans de prison et à perpétuité, les personnes accusées des attentats de janvier 2015 en France

, 16 décembre () –

Le tribunal pénal spécial de Paris a condamné ce mercredi les accusés à des peines allant de quatre ans de prison à perpétuité pour avoir participé à la préparation des attentats contre le magazine satirique ‘Charlie Hebdo’ et le supermarché casher, s’est produit en janvier 2015.

La peine la plus sévère, la réclusion à perpétuité, a été prononcée contre Mohamed Belhoucine, qui aurait été tué en Syrie et jugé par contumace. Il est considéré comme le mentor présumé du terroriste casher des supermarchés, Amedy Coulibaly, et a été condamné pour « complicité » de crimes terroristes.

L’épouse de Coulibaly, Hayat Boumeddiene, qui cherche à être capturée et qui se trouve en Syrie, a été condamnée à trente ans de prison et Ali Riza Polat, présenté comme le «bras droit» de Coulibaly, a reçu la même peine. .

De l’avis du tribunal, Polat, un Franco-Turc de 35 ans, coupable de « complicité », a joué un rôle « fondamental » dans la préparation des attentats. Son avocate, Isabelle Coutant-Peyre, a annoncé immédiatement après le procès son intention de faire appel de la condamnation, comme le rapporte le journal «Le Monde».

Les peines prononcées ce mercredi sont inférieures aux pétitions lancées par le parquet national antiterroriste français, qui avait exigé la réclusion à perpétuité pour deux des prévenus et cinq à trente ans de prison pour les 12 autres, considérant qu’ils avaient servi d ‘«axe». pour la commission d’attaques djihadistes.

Le tribunal analyse les attentats, qui ont fait au total 17 morts à Paris, depuis début septembre. Les trois auteurs des attentats ont été tués par les forces de sécurité françaises.

De nombreux accusés ont admis avoir participé à l’obtention d’armes, de voitures ou de matériel pour les auteurs des attaques, mais ont nié être au courant de leurs plans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂