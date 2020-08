Concerts macro en période de COVID: quand la science vous demande de rejoindre 1500 autres personnes dans un concert à huis clos

Leipzig, le 22 août 2020. Au milieu de la plus grande pandémie depuis des décennies, plus de 4000 personnes font la queue pour entrer dans une salle fermée pour assister à un concert du célèbre chanteur allemand Tim Bendzko. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

C’est exactement ce que les chercheurs de l’Université de Halle qui organisent l’événement avec les autorités sanitaires de la ville de Leipzig ont voulu savoir. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous mettons des milliers de personnes dans une salle de concert? Comment réduire les risques et créer des règles et des procédures basées sur la dynamique du virus (et non sur des idées scientifiques souvent dépassées)? Dans quelques semaines, nous le saurons.

Faites un concert au milieu d’une pandémie

Herr Bohn

“Nous devons collecter les données maintenant pour être en mesure de faire des prédictions valides”, a déclaré Michael Gekle, l’un des auteurs de l’étude, à CNN. “Nous voulons donner aux politiciens des outils pour décider rationnellement d’autoriser ou non ce type d’événement. Cela signifie que nous devons trouver les bons outils pour prédire combien de personnes infectées pourraient être produites. “

Cependant, ce n’est pas facile. Comme nous l’avons expliqué à d’autres occasions, mener des expériences exposant des humains à une maladie potentiellement mortelle pour laquelle nous n’avons aucun traitement est une éthique discutable. Cependant, les chercheurs recherchent des solutions depuis des mois pour en savoir plus; soit avec des expériences naturelles, soit en les exécutant avec d’énormes mesures de sécurité.

Dans ce cas, les chercheurs ont choisi une région d’Allemagne à faible prévalence du virus, ont testé les participants 48 heures avant l’expérience et ont rendu l’utilisation de masques obligatoire à tout moment. Même ainsi, le risque de générer une épidémie était toujours présent, mais grâce au suivi ultérieur que les participants suivraient, l’expérience a obtenu l’approbation des comités d’éthique de l’Université.

Comment faire un concert-expérience?

Anthony Delanoix

On a expliqué aux participants qu’il s’agissait de recréer trois scénarios différents: dans le premier, on leur a demandé de se comporter comme ils l’auraient dit dans un concert pré-COVID; dans le second, de nouvelles mesures d’hygiène ont été introduites; et le troisième a eu lieu avec moins d’audience que d’habitude. Plus c’était réaliste et naturel, mieux c’était

Tous les participants ont reçu des masques faciaux, un gel fluorescent pour les mains et des trackers électroniques contact (certains appareils qui comptaient les contacts possibles et permettaient de tracer les itinéraires et les distances de tous les participants). Grâce à cela, les chercheurs espéraient être en mesure de suivre le nombre de contacts problématiques (et les endroits les plus fréquentés) ainsi que de déterminer quelles zones étaient les plus susceptibles d’être touchées plus fréquemment (grâce aux gels fluorescents).

En comparant les trois scénarios, les chercheurs souhaitent concevoir un modèle qui leur permette comprendre le rôle de ces types d’événements dans la propagation du virus. Avec lui, et en comprenant bien ses limites, nous pourrons nous poser quelques-unes des grandes questions de ces derniers mois: si nous pouvons vraiment revenir bientôt à la «normalité».

Image | Alex Bracken