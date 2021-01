Concerts de style Live Aid proposés pour célébrer la fin de la pandémie de covid-19 | 45S

Le gouvernement irlandais a exprimé et proposé une alternative pour célébrer la fin de la pandémie de covid-19, lorsque cela se produit. Il s’agit de la réalisation de différents concerts de style Live Aid qui se tiendraient simultanément.

Comme le rapporte l’Irish Mirror, la ministre de l’Art Catherine Martin a eu une réunion des ministres de l’art de l’Union européenne et leur a proposé cette idée. Pour de bonnes nouvelles, toutes les personnes présentes étaient d’accord avec sa proposition d’organiser ces célébrations massives, surtout après cette partie sombre de l’histoire humaine. Comme une lumière au bout du tunnel.

Bien que la date et le responsable de la tenue de ces événements n’aient pas été précisés, le ministre irlandais a reçu un « accueil chaleureux » et la manière dont cela sera réalisé est déjà en cours de planification. De même, les artistes rock et pop devraient constituer le s’aligner.

Cependant, cette proposition pourrait être affectée en raison du récent départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, un processus politique connu sous le nom de Brexit. Plusieurs organisateurs d’événements ont signalé que cette nouvelle mesure affecterait gravement l’industrie de la musique en raison de restrictions telles que les visas ou des frais très élevés. De même, cela signifierait que les artistes britanniques n’apparaissent pas aux États-Unis, donc de nombreuses tournées seraient annulées.

Live Aid a eu lieu en 1985 en tant que concert-bénéfice. Animé par Bob Geldof, il est devenu célèbre pour sa performance historique de Queen, ainsi que d’autres artistes tels que Paul McCartney et Judas Priest. Une édition a également été réalisée en 2019 pour apporter de l’aide au Venezuela, où des artistes latins tels que Maná, Juan Luis Guerra, Juanes, entre autres, se sont produits.