Concert des Black Pumas à Lima reporté en raison du covid-19 | 45S

Vous pouviez le voir venir. Le concert des Black Pumas à Lima a de nouveau été reporté en raison du fait que la pandémie de covid-19 se poursuit au Pérou et dans le monde.

Par une déclaration, le producteur Veltrac Music a informé les fans du duo qu’ils annonceraient bientôt une nouvelle date et lieu où le concert aura lieu. De même, il est indiqué que cette décision fait partie à la fois de l’équipe de production des artistes, ainsi que d’eux pour assurer la sécurité des participants.

Comme on s’en souvient, en février 2020 l’arrivée des Black Pumas au Pérou a été annoncée dans le cadre de leur tournée de la région. Avec l’arrivée du covid-19, ce spectacle et d’autres ont dû être annulés et reportés, donnant une nouvelle date qui serait le 12 janvier 2021. N’étant qu’à quelques jours de la date indiquée, la situation concernant le La pandémie ne s’est pas améliorée, c’est pourquoi cette décision susmentionnée a été prise.

Espérons que cette situation s’améliore pour les artistes et les producteurs.