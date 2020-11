Concert de Lil Nas X Roblox officiellement annoncé!

L’expérience de concert Lil Nas X a été officiellement annoncée à Roblox! C’est le premier concert live que Roblox aura jamais vraiment donné, et c’est un énorme pas en avant dans l’introduction de futurs actes de la culture pop sur la plate-forme. Il y aura des photomatons, des objets de collection et des objets exclusifs que vous pourrez obtenir avant l’événement et pendant la représentation!

L’expérience de concert Lil Nas X aura lieu en direct le 14 novembre 2020 à 13h PT. Si vous voulez que cela soit traduit à votre propre heure, vous devriez Google « 1pm pt my time » et vous devriez obtenir un résultat. L’annonce officielle a été faite par Roblox via Twitter:

Artiste unique en son genre. Expérience unique en son genre.

le @LilNasX L’expérience de concert est en direct #Roblox. Profitez des photomatons, des objets de collection, des objets exclusifs et plus encore avant l’événement d’avant-spectacle de vendredi et la performance de samedi: https://t.co/SPfSheUhPV #RobloxPresentLNX pic.twitter.com/gUMGXUj6Wc – Roblox (@Roblox) 10 novembre 2020

Le jeu est déjà en direct auquel vous pouvez vous rendre ici, et ils ont répertorié un calendrier des différentes heures où le concert aura lieu:

PREMIÈRE PARTIE

Vendredi 13 novembre à 16 h HNP

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

Samedi 14 novembre à 13 h HNP

ENCORE

Asie: samedi 14 novembre à 22 h 00 PST

Europe: dimanche 15 novembre à 9h00 PST

Bonne nouvelle pour tous les joueurs qui n’auront peut-être pas de Robux à dépenser pour certains des nouveaux objets qui seront disponibles via le concert. Il y a un chapeau de cowboy de la vieille ville gratuit que vous pouvez obtenir gratuitement dans la boutique Avatar! Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce lien et de cliquer sur le bouton vert GET pour l’ajouter à votre avatar!

Il y aura clairement beaucoup à faire dans ce jeu, car un tas de badges ont fui avant le concert que vous pourrez gagner:

Nous avons également un bon aperçu des produits cosmétiques que vous pourrez acheter pour Robux ou utiliser temporairement pendant le concert de Lil Nas X. Crédit à BloxyNews pour l’image.

Alors, ne manquez pas de voir le concert du 14 novembre! Si vous manquez l’événement en direct, il y aura des rappels auxquels vous pourrez assister, alors gardez un œil sur ceux-ci.