Concernant la boutique en jeu pour Diablo 4, Blizzard a fourni des détails

Selon Blizzard dans le nouveau rapport de situation d’aujourd’hui, Diablo 4 sera soutenu par une «armée de développeurs» créant de nouveaux contenus de saisons différentes pour les années à venir. Les mises à niveau et le contenu supplémentaire iront des améliorations de la qualité de vie et du polissage à des fonctionnalités supplémentaires importantes, des missions secondaires, des ennemis, des objets, des émissions en direct et, bien sûr, des passes de saison.

Les saisons de Diablo 4 seront basées sur celles de Diablo 3 : les joueurs commenceront chaque nouvelle saison avec un tout nouvel avatar (les avatars précédents seront toujours disponibles dans le « Royaume éternel »), et il n’y aura pas de report de biens ou monnaie de la saison précédente.

Joe Piepiora, directeur adjoint du jeu, a déclaré : « Nous pensons qu’il est crucial que les joueurs comprennent que le jeu se développe de manière significative. Chaque saison contiendra de nouveaux éléments de gameplay et des séries de quêtes qui ajouteront de nouvelles difficultés, énigmes et opportunités à l’expérience de mise à niveau.

Les événements saisonniers en direct pourraient prendre la forme d’une invasion de noyés au cours d’un week-end avec un préavis afin que les joueurs puissent se préparer, ou ils pourraient être l’apparition d’un tout nouveau marchand qui est très probablement de passage. Les voyages saisonniers de Diablo 3 seront également de retour, offrant aux joueurs capables d’accomplir des tâches particulières des avantages limités dans le temps. Les voyages de saison sont gratuits pour tous les utilisateurs et distincts du pass de saison ; cependant, atteindre les objectifs de voyage vous fera progresser dans le pass de saison.

Le long des pistes bonus gratuites et payantes, les passes de saison fourniront des cosmétiques et de l’argent premium. Bien que les joueurs puissent acheter explicitement des niveaux de pass de saison, cela n’accélérera pas l’exposition directe aux améliorations de la saison, car ils sont également liés à des jalons de progression. Les aides de la saison pour accélérer cette progression tout au long de la saison seront également disponibles dans le pass, mais comme elles affectent le gameplay, elles ne seront que sur la piste gratuite. Les augmentations de la saison ne peuvent pas être accélérées en achetant des niveaux, selon Kegan Clark, directeur de produit pour Diablo 4. « Ils doivent le mériter. »