Conception des AirPods Max expliquée par un concepteur

Avec le lancement des nouveaux AirPods Max, Apple a, comme d’habitude, créé un grand débat autour de ce qui est en fait un type de produit complètement nouveau pour la société: des écouteurs supra-auriculaires qui accompagnent la gamme d’écouteurs à partir de laquelle ils s’appellent. Le débat est né de deux éléments en fait liés les uns aux autres: le design et le prix. Si d’une part le look du casque sort définitivement des sentiers battus par rapport à la normalité (ou à la répétitivité) à laquelle les écouteurs concurrents nous ont habitués, d’autre part le prix de 629 euros est le résultat de cette volonté d’innover certains procédés de production dans laquelle Apple joue le rôle de pionnier. De l’absence de logos aux matériaux utilisés, les nouveaux AirPods Max sont probablement l’un des produits de design les plus intéressants de ces dernières années, fruit d’un processus créatif et d’une ère de design de produits de moins en moins présents dans le monde des dispositifs. Nous en avons discuté avec Riccardo « Breccia » Cambò, un designer et youtubeur qui, sur sa chaîne, mène une diffusion intelligente et abordable sur les questions de conception et de planification.

Tout d’abord, aimez-vous ces AirPods Max?

Je les aime beaucoup, beaucoup. Ces écouteurs, aussi triviaux et simples qu’un œil inexpérimenté peut les considérer, sont à la pointe de la technologie. Techniquement, ils sont si complexes et raffinés qu’il n’y a pas grand chose au monde si bien fait. Si vous prenez également des marques de luxe comme Bang & Olufsen, qui ont 800 € et certes des écouteurs de luxe, elles ne font pas des choses aussi raffinées que le fait Apple. Le souci du détail, les processus de production et la convivialité, le fait que tout soit intégré au logiciel: ce sont les seuls au monde à pouvoir le faire.

Comment interprétez-vous ce choix de conception dans l’ère post Jony Ive? Apple aurait-il fabriqué un produit différent il y a 10 ans?

Le discours n’est pas tant avant ou après Jony Ive mais avant ou après Steve Jobs, car il avait beaucoup de pouvoir de décision stylistique et visuelle, de philosophie d’entreprise. Quelque chose que Tim Cook a un peu limité, car il prend des responsabilités mais délègue beaucoup à son équipe de la plus haute qualité. On ne peut pas penser que Cook prenne des décisions concernant la vision et le design, car il est clair que ce n’est pas le cas. Jobs était également designer, alors il pouvait dire «nous ne présentons pas la plume». Il pouvait se permettre d’assumer la responsabilité de pouvoir dire «ce n’est pas bon pour moi». Apple est toujours bon, domine toujours le marché et est une très haute référence pour le design mondial.

Le sentiment d’avoir tous ces produits, c’est aussi assurer une certaine continuité d’une ligne à l’autre. On l’a vu par exemple avec le corps de l’iPad Pro / Air et celui des nouveaux iPhones. Ici, Apple a décidé de mélanger les cartes sur la table et l’élément de continuité ne l’a pas pris des AirPods mais de l’Apple Watch, avec la Digital Crown.

Je ne sais pas pourquoi sur l’iPhone ils ont décidé de concilier ces lignes, ils pourraient sûrement le faire maintenant: s’ils l’avaient fait il y a 10 ans, une brique serait venue. En général, quand on arrondit, par exemple avec le boîtier des AirPods, on pense aussi aux gestes, c’est quelque chose que l’on a en main et avec lequel il faut aussi jouer, ça doit être agréable. Ils ont décidé d’utiliser cette forme extrêmement arrondie comme s’il s’agissait d’une pierre de mer car ils avaient en tête les gestes et l’expérience qu’une personne doit avoir en la tenant dans sa main. Ils ont probablement pensé la même chose avec ces écouteurs, je ne sais pas pourquoi ils ont changé d’avis avec l’iPhone.

Parlons des matériaux: les pavillons en aluminium sont en continuité avec les autres produits Apple mais en contraste avec la concurrence qui utilise du plastique. Pourquoi ce choix?

C’est un bordel de travailler avec de l’aluminium. Il y a des tonnes de techniques de fabrication qui sont venues en deux ans qui sont à la fine pointe de la technologie et coûteuses et que peu d’entreprises comme Microsoft et Apple utilisent. Par exemple, une chose extraordinaire à propos de ce produit est le fait que vous ne pouvez voir aucune coupure dans les coques ou où elles s’emboîtent, éléments que nous avons l’habitude de voir dans un produit technologique. Tout est parfaitement caché, comme si c’était naturel, créé par magie. Ils ont réussi à cacher parfaitement toutes les limites de la production. Pourquoi Sony n’a-t-il pas utilisé le métal? Parce qu’ils ont besoin de trous et pour les fabriquer, ils ont besoin de techniques de fabrication qu’ils ne savent probablement pas utiliser ou qui coûtent trop cher. Apple s’en fiche, il utilise cette technique de production car cela lui permet d’avoir le plus beau corps de tous. Cela coûte trois fois plus cher, mais elle s’en fiche. Aussi parce que c’est le seul qui ne vise pas à fabriquer un produit à moins de 300 € mais à faire le meilleur produit possible, il est l’un des rares à pouvoir se le permettre.

Il en résulte des détails souvent « exagérés », quels sont les éléments qui donnent l’idée de cette étape supplémentaire qu’Apple a tendance à franchir?

Je ne suis pas particulièrement expert en maille, donc je ne sais pas si c’est un coût supplémentaire, mais la broderie des pavillons est une grande innovation technologique, car avant vous preniez un tissu et imprimiez la lettre ou ce que vous vouliez dessus avec un tampon. Au total, c’était deux processus, maintenant vous faites tout en un. C’est la meilleure solution mais elle implique de nombreux problèmes car la machine est lente et doit être plus précise. Mais c’est un pas en avant, c’est une innovation. Maintenant, le prix est plus élevé, peut-être pas dans trois ans. Alors même ici, ils sont les premiers à apporter quelque chose de nouveau.

Le cas est très particulier: il est minimal et moins protecteur que ceux de la concurrence, qu’en pensez-vous?

C’est en fait un peu étrange dans un sac à main. Je ne sais pas quel genre de raisonnement ils ont pu faire. Peut-être y a-t-il en fait une association inconsciente avec le marché et les échanges. Je sais que les boîtiers actuels sont si volumineux que vous risquez de les laisser à la maison. Ils ont fait des analyses que nous n’imaginons même pas, peut-être en analysant la cible de ces écouteurs super chers ils se sont rendu compte que 85% des gens laissent les étuis chez eux parce qu’ils sont trop gros. Ou peut-être qu’ils ont réalisé que vous ne portez pas l’étui dans votre sac à dos mais que vous le laissez sur votre bureau. Mais je suis sûr que s’ils trouvaient cette solution, c’était la meilleure pour eux.

Sur votre chaîne YouTube, vous avez un joli format où vous redessinez les produits en corrigeant ce que vous pensez être les éléments qui peuvent être améliorés. Dans ce cas, qu’auriez-vous changé?

Il y a certainement des choses que je n’aurais jamais pu faire parce que je prends pour acquis et utilise des outils et des techniques de production que je connais. Je n’aurais jamais conçu de pavillons en aluminium comme celui-ci car je sais que c’est très cher. C’est comme dire «Je veux concevoir un produit qui est une sphère parfaite», mais alors dans le monde réel, comment puis-je faire? Ils ont réussi à contourner ces choses ici et à créer un pavillon parfait. Je les aurais probablement rendus un peu plus laids. J’aurais pensé à charger et j’aurais peut-être fait un support pour le chargement sans fil ou un boîtier pour le MagSafe, car en les chargeant avec Lightning, je le vois comme un pas en arrière. Ensuite j’aurais mis le logo, je ne l’aurais pas mis géant mais je l’aurais mis.

Certes, le logo manque

C’est une énorme déclaration stylistique. Seulement, ils savent ce qu’ils ont en tête, mais même dans les AirPods, il n’y a pas de logo. D’un certain point de vue c’est cool, parce que si vous faites un produit tellement reconnaissable, absurde et avant-gardiste que vous n’avez même pas besoin de mettre le logo … Mais peut-être que sur le plan stylistique, il aurait été élégant de l’insérer quelque part.

Comme plusieurs des derniers produits d’Apple, le design a suscité de nombreuses discussions. À votre avis, les gens ne sont plus habitués à la conception de produits? Le vrai, bien sûr.

Je comprends que ces écouteurs peuvent ne pas plaire, mais l’un des éléments pour comprendre si le produit est un bon produit est la simplicité. Ces écouteurs ont une simplicité extrême que personne d’autre n’a réussi à atteindre. Trivialement, pour changer la position des pavillons avant d’avoir deux points de pivot, un en haut pour les faire pivoter et un en bas pour monter et descendre. Ces points ont été simplifiés en un point de pivot unique qui est essentiellement une sphère 3D. Cet élément vous fait déjà comprendre que la direction est la bonne car c’est une simplification fonctionnelle. Aussi le fait que vous puissiez élargir ce bandeau de manière absolument invisible, il n’y a pas de crochet ni d’articulation. Si vous allez voir les détails des pavillons, en bas il y a une gravure plastique qui laisse passer la connectivité: tout est invisible, il n’y a rien qui claque. C’est un grand élément qui nous fait comprendre que ce que nous avons devant nous est quelque chose de nouveau et qu’il est bien en avance sur la concurrence. Les gens remarqueront probablement cela en les tenant, car c’est une perception totalement différente de celle des autres écouteurs. Même des éléments comme la sensation d’ouverture du bandeau seront tous parfaitement modérés et la sensation sera complètement différente de celle de tout autre casque Sony ou d’une autre marque.