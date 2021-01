Conarium se dirige vers Nintendo Switch en Europe avec des précommandes ouvertes en Amérique du Nord

De l’éditeur indépendant Iceberg interactif et développeur indépendant, Zoetrope Interactive vient un titre d’horreur unique sur le thème de Lovecraftian. Après avoir eu une vie réussie sur PC, le jeu se branche maintenant au public toujours portable sur le Nintendo Commutateur. Conarium sera lancé sur le Nintendo Eshop pour l’Europe en ce moment, mais le public nord-américain est toujours en phase de précommande.

Le jeu offre également une réduction de 15% sur son prix de 19,99 € pour toute personne qui précommande le titre avant le 4 février. C’est un excellent moyen de vivre une expérience d’horreur intéressante en déplacement qui est magnifique sur le matériel Nintendo Switch.

Ce titre est l’histoire de quatre scientifiques qui défient les limites de la nature. Inspiré par une histoire de HP Lovecraft, le scientifique se décompose lentement alors que les rêves se transforment en visions et que des indices débloquent de sombres secrets dans leur base articulaire. C’est une expérience d’horreur pour les dévoués et ne doit pas être jouée par un cœur faible.

Les joueurs incarnent Frank Gilim, qui se réveille dans une pièce remplie de lumières, de bruits et plus encore. Avec très peu de mémoire, les joueurs doivent explorer la base articulaire et retrouver la mémoire de ce qui est arrivé à l’équipage.

Cette expérience d’horreur atmosphérique poussera les détails environnementaux pour guider lentement le joueur à travers une sensation extraterrestre. Tout est nouveau mais ancien, étrange mais familier, et la tablette que vous avez réveillée à proximité détient la clé de toute l’expérience.

Ce titre offre un récit profond rempli de secrets, d’oeufs de Pâques et plus encore. Combinez cela avec les graphismes d’Unreal Engine 4, et les joueurs vivront une expérience unique en son genre. N’oubliez pas que chaque décision compte dans ce titre, car les joueurs travaillent lentement pour débloquer plusieurs fins pour le jeu.

Initialement publié en 2017, ce titre a reçu le statut «Mostly Positive» de plus d’un millier de critiques. Il a remporté plusieurs prix et Metacritic le note actuellement à un fort 71. La communauté des joueurs a jusqu’à présent apprécié ce titre, et ils ont hâte de l’avoir sur le pouce.

Pourtant, il vaut mieux laisser ce titre à un public mature. Les thèmes d’horreur, les détails environnementaux et la narration subtile sont conçus pour un public adulte.

Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le jeu Vapeur Page et captures d’écran. Le site Web des développeurs offre également plusieurs indices sur l’expérience et le mystère qui se déroulent dans ce jeu.

Conarium est disponible sur Steam et peut être précommandé sur les appareils Nintendo Switch.