Conan termine sa course de fin de soirée avec l’aide de Will Ferrell et Jack Black

Conan O’Brien a officiellement mis fin à sa course épique de fin de soirée avec une finale d’envoi digne d’un roi. Et il a été rejoint par des invités spéciaux et de grandes surprises, avant de se rendre dans sa nouvelle maison à HBO Max. Lors de son dernier monologue d’ouverture, Conan aux prises avec le fait que la fin du spectacle était arrivée. Il avait ceci à dire à son public et à ses fans de longue date.

« C’est difficile à croire, c’est difficile à dire, c’est notre dernière émission sur TBS. Chaque soir, j’ai toujours dit: » Ce soir, nous avons une très bonne émission « et je dois vous dire que je mentais souvent. Mais ce soir, nous le faisons vraiment bon spectacle ! Et si nous ne le faisons pas, qu’allez-vous faire à ce sujet ? Je serai parti depuis longtemps. »

Il l’a dit à son public en direct au club de Los Angeles Largo. Il a poursuivi en réfléchissant sur la façon dont il a fait plus de « 4 000 heures de télévision ». Et puis il a craqué dedans.

Avant que Conan ne monte sur scène, les fans ont eu droit à un sketch de Les Simpsons avec un O’Brien animé donnant une interview de sortie à Homer Simpson. Conan demande à Homer ses moments préférés de la série, Homer le réduit à un moment où un acteur a donné une « anecdote légèrement intéressante » du tournage d’un film qui a fait s’endormir Andy Richter. « Homer, vous avez à peu près décrit toutes les émissions que j’ai jamais faites », a déclaré O’Brien. Plus tard, O’Brien a dit à Homer qu’il voulait révéler quelque chose qu’il n’avait « jamais montré à personne auparavant », seulement pour révéler qu’il était chauve.

Toute la semaine dernière de Conan a été un envoi émotionnel, hystérique et nostalgique à un homme et à son partenaire dans le crime, Andy Richter. Cela a culminé avec Will Ferrell qui a rejoint via Zoom pour taquiner son prochain projet. « Je tourne un projet secret. J’aimerais pouvoir en parler mais tu sais comment ça se passe, » Will Ferrell a expliqué à O’Brien pourquoi il ne pouvait pas assister au spectacle final en personne, pour révéler plus tard, « C’est Homme chauve-souris. »

Blague à part, pour autant que Ferrell puisse s’en approcher de toute façon, il partage: « Je suis vraiment excité de voir ce qui va suivre », et s’est senti honoré d’être dans les deux derniers épisodes de son émission. Il admet enfin que c’est « épuisant » de devoir toujours prononcer un discours d’adieu. « Je t’aime Conan mais si ça ne te dérange pas, puis-je juste pré-enregistrer quelques au revoir et tu peux juste les utiliser quand tes prochains concerts s’éteignent ? On peut juste s’en débarrasser. » Ferrell continue ensuite en donnant cinq monologues d’adieu pour les futurs spectacles, même un pour le prochain spectacle HBO Max d’O’Brien. Jack Black se joint à l’adieu racontant l’histoire de sa première apparition dans un talk-show de fin de soirée qui s’est avéré être celle de Conan.

« J’avais peur comme l’enfer. J’étais pétrifié. Je n’avais jamais été devant un public de fin de soirée auparavant. Vous étiez si intelligent, drôle et gentil. C’était la meilleure façon d’entrer dans le monde de la télévision de fin de soirée et je ressentira toujours une connexion spéciale avec vous et vous adorera… et le plus incroyable acolyte de tous les temps. »

Ils ont tous les deux partagé l’histoire de la veille, pendant les répétitions, ils avaient prévu de faire simuler une blessure à Jack Black lors de sa performance, mais ont courageusement continué le spectacle. « Ce qui est fou, c’est que je me suis blessé pour de vrai », a déclaré Black à propos d’une entorse à la cheville, ce qui expliquait sa canne.

Conan O’Brien ajoutant: « Le plus drôle, c’est que nous avions une ambulance là-bas et donc je crie à ces deux gars: ‘Nous devons l’aider. Nous devons l’aider.’ Et ils disaient : ‘Non, nous sommes des acteurs’ », et c’est aussi une « fausse ambulance » sur le plateau. Black dit que les acteurs ont pris cette fausse ambulance pour sauver la situation à la fin. « Ce fut une course très rapide vers CVS. Ils l’ont fait en un temps record », a déclaré Black.

Ensuite, Jack Black, dans le plus pur style Tenacious D, termine le segment avec une sérénade à Conan et Andy, faisant tomber la maison avec un hommage inspiré de Sinatra, « Cone’s Way ».

Conan se souvient également : « En 1993, quand j’ai été choisi pour remplacer David Letterman, les gens pensaient que c’était une idée folle et stupide. Ils ne me connaissaient pas comme vous. Je n’avais aucune expérience. Je n’aurais vraiment pas dû avoir le Un gars a changé ma vie, Lorne Michaels à Saturday Night Live. Il a dit : ‘Je pense que ce type’ et NBC a dit : ‘L’écrivain aux cheveux bizarres ?’… Lorne a mis sa crédibilité en jeu », a déclaré O’Brien. « Lorne a vu quelque chose en moi. J’aimerais penser qu’il avait raison. Il a changé ma vie et je lui en serai redevable pour toujours. C’est un grand homme. »

Conan devient poétique à la fin, partageant ces derniers mots.

« J’ai consacré toute ma vie d’adulte à poursuivre cette étrange intersection fantôme entre intelligent et stupide. Il y a beaucoup de gens qui croient que les deux ne peuvent pas coexister. Mais Dieu, je vais vous dire que c’est quelque chose que je crois religieusement, quand intelligent et stupide se réunir, c’est très difficile, mais si vous pouviez y arriver, je pense que c’est la plus belle chose au monde. Je suis très reconnaissant à tout mon personnel et aux fans de ce pays et du monde entier qui m’ont rejoint dans cette quête vraiment folle et apparemment inutile de faire des choses qui sont un peu stupides mais qui ont quelque chose d’intelligent quelque part et il y a un petit scintillement de ce qui est une sorte de magie… Mon conseil à tous ceux qui regardent en ce moment est que ce n’est pas facile à faire, mais essayez de faire ce que vous aimez avec les gens que vous aimez et si vous y parvenez, c’est la définition du paradis sur terre. »

En attendant de retrouver, à nouveau, Consie (qui devrait l’être prochainement avec sa nouvelle série sur HBO Max). Pour détendre l’atmosphère, regardez Conan partager une cigarette de marijuana avec Seth Rogen mercredi. Oh, ça apporte la toux et les rires.

Sujets : Conan