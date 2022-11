Conan O’Brien ressuscite sa série Clueless Gamer sur YouTube

Nous n’avons pas vu le dernier de Conan O’Brien essayer de jouer aux jeux vidéo les plus récents pour le moment. À l’époque où O’Brien hébergeait Conan sur TBS, il est souvent apparu dans Joueur désemparé segments. En tant que personne qui n’est certes pas un joueur, O’Brien aurait du mal à essayer de nombreux grands titres au fil des ans, et même s’il échouait le plus souvent de manière spectaculaire, le Joueur désemparé les segments ont fourni un nouveau regard amusant sur les jeux les plus en vogue, nouveaux ou à venir.





Conan a diffusé son dernier épisode l’année dernière, et il semblait que cela signifierait également la fin de Joueur désemparé. Ce n’est pas le cas, car O’Brien s’est rendu sur sa chaîne YouTube Team Coco pour télécharger une vidéo de prévisualisation pour le retour du segment. Cette fois, O’Brien peut jouer à des jeux via son téléviseur Samsung plutôt que sur une console de jeux vidéo traditionnelle. Vous pouvez regarder l’aperçu ci-dessous.

Montrant que tout peut être transformé en jeu vidéo, le premier titre que O’Brien regarde est pour quelque chose appelé Simulateur de lavage sous pression. O’Brien est stupéfait que cela ait été transformé en jeu et se demande si d’autres tâches ménagères seront également traitées par le jeu vidéo.

« Attendez, le jeu est maintenant, ‘Nous allons nettoyer une voiture?’ Et puis, après ça, on va jouer, Réparez cette toilette 7000? » ironise l’humoriste.

Après avoir passé du temps à laver sous pression un véhicule, O’Brien a droit à un type de jeu très différent. Il essaie Un conte de peste : Requiem, un jeu se déroulant pendant une peste avec des hordes de rats infectieux venant après le personnage du joueur. Le but est de fuir les rats vicieux, mais pour O’Brien, qui a quelques problèmes avec la maîtrise des commandes, il ne peut s’empêcher de courir vers eux à la place.

« Pourquoi suis-je allé dans les rats ?! » demande-t-il.





Conan O’Brien maintient en vie le joueur désemparé

Tandis que le Joueur désemparé était à l’origine un segment Web uniquement, il a finalement été présenté sur Conan où il est devenu l’un des aspects les plus populaires de l’émission. À un moment donné, on a annoncé qu’il y avait des plans pour développer un véritable Joueur désemparé série dérivée pour TBS, et bien que cela ne se soit pas matérialisé, cela montre à quel point les croquis ont été populaires pour le spectacle. Les segments n’étaient pas devenus si populaires que des invités célèbres commençaient à venir jouer à des jeux avec O’Brien, tels que Elijah Wood, Tony Hawk, Kumail Nanjianai, Bill Hader, Billy Eichner, Peter Dinklage et d’autres.

Le dernier segment de Joueur désemparé à paraître avant la fin de Conan était sur le jeu Biomutant avec JB Smoove.