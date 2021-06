Computex 2021: Intel annonce les puces de la série U de 11e génération pour les ordinateurs portables, la solution Intel 5G 5000 et plus

01 juin 2021 20:10:11 IST

Intel a annoncé deux nouveaux ajouts à sa gamme de processeurs Intel Core de 11e génération lors de l’événement principal de la société Computex 2021 le 31 mai. La société a dévoilé deux processeurs Intel Core série U de 11e génération, les Intel Core i7-1195G7 et Intel Core i5-1155G7. Cette grande annonce marque la première vitesse d’horloge de 5 GHz pour les ordinateurs portables fins et légers. Lors de l’événement technologique virtuel, Intel a également présenté son premier produit 5G pour la prochaine génération d’expériences PC, appelé Intel 5G Solution 5000.

Il prétend offrir des augmentations de vitesse près de cinq fois supérieures à Intel Gigabit Long-Term Evolution (LTE) de n’importe où. La société a fait cette déclaration après avoir précédemment annoncé une collaboration avec MediaTek et Fibocom.

Il est puissant et peut atteindre une vitesse d’horloge de 5,0 GHz. Les nouvelles puces mobiles de 11e génération offrent également des configurations à quatre cœurs et à huit threads.

Au cours de l’événement, Chris Walker, vice-président d’entreprise d’Intel et directeur général de Mobility Client Platforms, a déclaré qu’il disposait du meilleur processeur au monde pour les ordinateurs portables Windows minces et légers. «Nous avons choisi le meilleur processeur au monde pour les ordinateurs portables Windows fins et légers et avons rendu l’expérience encore meilleure avec l’ajout de nos deux nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe», a déclaré Walker.

Parmi les nombreuses marques présentes sur le marché, Acer, ASUS et HP sont les premiers fabricants d’équipement d’origine (OEM) à proposer cette année des ordinateurs portables connectés modernes avec la solution Intel 5G Solution 5000 basée sur les séries Intel Core U et H de 11e génération. processeurs.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂