Compteur de masse d’air. Sachez à quoi cela sert et quels sont les défauts

L’un des composants qui contribuent au mélange correct d’air et de carburant dans la chambre de combustion du moteur est le débitmètre ou la jauge d’air massique. Une défaillance de ce composant entraîne une perte de performances, une consommation accrue et un ralenti instable. Connaître les origines des dysfonctionnements et comment les éviter.

Le système d’injection électronique d’un moteur moderne, qu’il soit essence ou diesel, a besoin de connaître, en temps réel, la quantité d’air entrant dans l’admission.

L’appareil qui effectue cette mesure et envoie les informations à l’ECU est le débitmètre de masse d’air, également appelé débitmètre ou capteur de masse d’air.

Avec ces informations, le calculateur ajuste les paramètres concernant la quantité de carburant à injecter, l’avance de l’ouverture des injecteurs ou la soupape EGR (recirculation des gaz d’échappement) afin que la combustion se déroule correctement.

La jauge de masse d’air est présente dans les moteurs diesel et à essence

Dans les moteurs à essence, la jauge de masse d’air est indispensable pour réaliser un mélange stoechiométrique et dans les moteurs diesel pour régler l’ouverture de la vanne EGR.

Le débitmètre est situé à l’entrée, juste après le filtre à air, pour éviter qu’il ne soit endommagé par des particules extérieures ou des saletés. Bien que, théoriquement, ce soit une pièce très fiable, elle est également très fragile et délicate.

Débitmètre à filament chaud

Jusque dans les années 80 et 90, les débitmètres étaient de type mécanique, car ils avaient une sorte de papillon de nuit qui était poussé par l’air entrant, son axe étant relié à un potentiomètre, dont la résistance électrique variait en fonction de la quantité d’air. qui est entré.

Le compteur de masse d’air ou le débitmètre se trouve juste après le filtre à air

Malgré leur volumétrie élevée, ces compteurs de masse d’air avaient un problème de fiabilité des valeurs, en plus d’être sujets à des défaillances fréquentes en raison de leurs pièces mobiles.

Afin de pallier cette situation, on a introduit le débitmètre à filament chaud, qui dispose d’un thermomètre pour connaître la température de l’air d’admission, mais son secret consiste en un fil conducteur qui fait varier sa résistance électrique en fonction de la température à laquelle il se trouve. air.

Cette valeur dépend directement du débit massique d’air (si plus d’air entre de l’extérieur, le filament se refroidit et vice versa).

En effet, ces variations de résistance électrique sont très faibles, on utilise donc un pont de Wheatstone, qui n’est rien de plus qu’une construction constituée de quatre résistances électriques et qui permet la détection de ces très faibles variations.

Causes de dysfonctionnement

Plusieurs indices suggèrent un éventuel dysfonctionnement du débitmètre d’air: consommation élevée, réponse lente ou ralenti instable. Ce sont des symptômes qu’une valeur de débit massique d’air correcte n’atteint pas l’ECU.

De plus, un débitmètre d’air massique endommagé peut allumer un voyant ou un indicateur sur le tableau de bord «Check Engine» ou «Service Engine Soon» –

Avant de résoudre ces problèmes avec un débitmètre d’air massique défectueux, il est conseillé de vérifier d’autres points, tels que, par exemple, qu’il n’y a pas de collier desserré ou un tuyau d’admission déchiré par lequel l’air s’échappe. Dans ces situations, l’unité de gestion électronique (ECU) estime que plus d’air entre dans le moteur que dans la réalité.

D’autres problèmes pouvant entraîner une mauvaise mesure sont la saleté dans le débitmètre, il est recommandé de le nettoyer avec un spray spécifique, de ne jamais utiliser de chiffon ou de le souffler. Un connecteur desserré peut également être la cause d’une mauvaise lecture.

Pour nettoyer le débitmètre d’air massique, un produit en spray doit être utilisé

Après avoir écarté toutes les hypothèses précédentes, il est possible de faire face à un débitmètre d’air défectueux, dont la seule solution est de le remplacer par un neuf. En règle générale, l’opération de remplacement ne prend que quelques minutes, mais le plus gros coût lié à cette réparation est de diagnostiquer le défaut. La pièce, quant à elle, peut coûter entre 100 euros et 300 euros.

Comment éviter les dysfonctionnements du débitmètre

En théorie, comme nous l’avons déjà dit, un débitmètre ou débitmètre massique à air chaud est un appareil qui ne doit pas tomber en panne car il n’a pas de pièces mobiles et les résistances électriques ne sont pas soumises à des courants qui peuvent les brûler.

Par conséquent, les principaux défauts sont une conséquence des habitudes du conducteur, soit en raison d’une mauvaise manipulation du débitmètre qui entraîne la rupture du filament fragile, soit en raison d’un filtre à air sale, qui laisse passer des particules de l’extérieur qui endommagent le filament. conducteur.

