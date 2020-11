«  Compter sur  » maman Michelle Duggar a déjà eu tellement de lessive à faire qu’elle a eu une panne

N’importe quel parent vous dira que s’occuper des enfants demande beaucoup de travail. Et si vous avez 19 enfants? Eh bien, tous les paris sont probablement ouverts. Demandez simplement à Michelle Duggar. Sur la série TLC 19 enfants et compter et son suivi Comptant sur, la maman de plus d’une douzaine semble calme et posée. Au fil des années passées à la télévision par la famille, les téléspectateurs ont vu comment Michelle et son mari Jim Bob Duggar ont mis en place divers systèmes pour que tout se passe bien chez eux, de l’assignation de tâches aux enfants au «système de copains» controversé de la famille, où certains des les enfants plus âgés assument la responsabilité de prendre soin de leurs frères et sœurs plus jeunes.

Mais ce n’était pas toujours le cas. Dans le passé, Michelle s’est ouverte sur le fait qu’elle se sentait complètement dépassée lorsqu’elle était jeune mère.

Michelle Duggar est restée debout jusqu’à 1 h du matin pour faire la lessive

Jim Bob Duggar et Michelle Duggar | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Michelle et Jim Bob ont eu leur premier enfant, un fils nommé Josh, en 1988. Une décennie plus tard, ils ont eu 11 enfants au total, dont deux paires de jumeaux. Au moment où Michelle a accouché pour la dernière fois en 2009, ils ont eu huit autres enfants, pour un total de 19.

Être parent de tous ces enfants était un défi, a révélé Michelle dans un message qu’elle a partagé pour la première fois sur le site Web de sa famille en 2005. Accomplir les tâches de base nécessaires pour faire fonctionner le ménage – y compris la lessive, la cuisine et le nettoyage – était complètement accablant, a-t-elle avoué.

À un moment donné, Michelle s’est retrouvée à plier le linge à 1 heure du matin avec «des larmes coulant sur mes joues». Entre « couches, vaisselle, lessive, repas, ménage, cours d’école, bains, câlins, bisous, [and] correction », elle ne pouvait tout simplement pas tout faire, une prise de conscience qui la laissait se sentir« inadéquate », a-t-elle écrit.

Un ami de la famille Duggar est intervenu

Michelle Duggar | Kris Connor / Getty Images

Michelle a partagé qu’elle s’était tournée vers sa foi et a demandé à Dieu de l’aider à traverser une période difficile. Le lendemain – après être restée debout jusqu’à 2 heures du matin pour finir toute la lessive – elle a emmené ses enfants à leur leçon de piano. Elle était si fatiguée qu’elle a failli s’endormir pendant que ses enfants s’entraînaient. Lorsque le professeur de musique a demandé si elle allait bien, Michelle a admis qu’elle était submergée par des montagnes de linge. L’enseignante s’est rapidement portée volontaire pour aider, ce qu’elle a continué à faire pendant la décennie suivante.

Les Duggars faisaient jusqu’à 11 brassées de lessive par jour

La lessive n’était clairement pas la corvée domestique préférée de Michelle. Et lorsque vous réalisez tout ce qu’il y a à faire, il est facile de comprendre pourquoi. Dans son livre de 2011 avec Jim Bob Un amour qui se multiplie, ils ont révélé qu’ils faisaient 8 à 11 brassées de lessive chaque jour.

Laver tous ces vêtements nécessitait quatre laveuses et quatre sécheuses, et lorsqu’une tempête de verglas a une fois coupé le courant dans la maison de la famille pendant plus d’une semaine, la montagne de linge sale a menacé de les submerger. Et rattraper sa lessive après avoir été loin de chez soi était également un défi.

« Si nous sommes partis pendant une semaine et que nous revenons d’un voyage, cela s’accumule rapidement », a déclaré Joy-Anna Duggar dans un épisode de 19 enfants et compter.

