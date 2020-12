«  Compter sur  »: Derick Dillard semble ombrager Michelle Duggar après que lui et sa femme, Jill Duggar, aient ignoré un autre événement Duggar

Ces derniers mois, la famille Duggar a été traînée par des adeptes pour ne pas avoir adhéré aux protocoles de distanciation sociale. La famille a organisé une multitude de grands rassemblements depuis que la pandémie de coronavirus s’est intensifiée en mars 2020, et la saison des vacances n’a pas été différente. Derick Dillard a profité de l’occasion pour jeter de l’ombre sur les Duggars, qui l’ont largement mis sur liste noire, lui et sa femme, Jill Duggar, lors d’événements familiaux. Alors que ses moments de rage les plus publics étaient concentrés sur Jim Bob Duggar, il a également jeté subtilement de l’ombre sur Michelle Duggar pendant des mois.

Jill et Derick n’ont pas été invités à la fête de Noël annuelle de la famille Duggar

La famille Duggar a organisé une autre grande réunion de famille ces dernières semaines, alors même que la pandémie de coronavirus se poursuit. Toute la famille s’est réunie pour une horrible fête de chandail de Noël dans la célèbre maison de la famille Duggar à Springdale, dans l’Arkansas. L’événement a été largement documenté sur les réseaux sociaux. Quelques visages manquaient cependant aux festivités. Derick, Jill et leurs deux fils, Israël et Sam Dillard, n’étaient pas dans la foule.

La fête de Noël en famille n’est pas la seule fois où les Dillard ont été exclus d’une réunion de famille. Derick a confirmé à un fan sur Instagram que lui et sa famille n’avaient pas été invités à la célébration de Thanksgiving de la famille Duggar, ni ne leur avait dit que cela se passait. Lors d’une séance de questions-réponses sur YouTube en novembre 2020, Derick et Jill ont déclaré qu’ils passeraient Thanksgiving à la maison et que la mère et le beau-père de Derick les rejoindraient.

Derick a écrit sur la maternité idéale dans le passé, et apparemment Michelle n’est pas son idéal

Les problèmes de la famille Dillard avec le Duggar sont apparents depuis plus d’un an. C’était vers Noël dernier lorsque Derick a décidé de se rendre sur Instagram pour commencer à révéler des secrets des coulisses de Comptant sur. Pendant des mois, il semblait que son problème était strictement avec Jim Bob, mais si vous approfondissez, vous remarquerez que Derick pourrait ne pas être particulièrement heureux avec Michelle non plus.

Dans un long article de blog sur le blog de la famille Dillard, Derick a parlé de tout ce qui fait une mère idéale. Il a désigné sa femme, ainsi que sa propre mère, comme des héros méconnus. Si vous regardez un peu plus près, cependant, Derick a semblé ombrager Michelle, ainsi que plusieurs des sœurs de Jill. Les utilisateurs de Reddit soulignent qu’il semble attaquer toutes les vertus que les Duggars prêchent depuis longtemps. Il a noté que les cheveux longs, les jupes longues et la peau sans tatouage ne font pas nécessairement une bonne mère. Il a également souligné qu’avoir une carrière en dehors de la maison ne signifie pas que quelqu’un ne s’acquitte pas de ses responsabilités de mère.

La famille Duggar a longtemps souscrit aux rôles de genre traditionnels. Ils ont également fortement poussé la robe modeste, ce qui exclut les femmes de porter des pantalons. La famille estime que les femmes ne devraient pas travailler à l’extérieur de la maison et que les hommes devraient être les soutiens de famille.

Jill et Derick restent fortement isolés du reste de la famille Duggar

Les fans qui espèrent voir les Duggars et les Dillard trouver un terrain d’entente en 2020 n’ont pas de chance. Il ne semble pas qu’ils seront les bienvenus de sitôt. C’est probablement pour le mieux. Jill a fait des progrès importants au cours des 12 derniers mois et semble ébranler au moins certaines des croyances et règles oppressives de sa famille.

Depuis qu’elle s’est séparée de sa célèbre famille, Jill a adopté des règles beaucoup plus souples concernant sa robe. Elle a également élargi son cercle social, fait appel à un conseiller agréé et inscrit son fils à l’école publique.