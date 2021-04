Compte avec ma culpabilité d’achats en ligne

Il y a quelques années, en proie à la culpabilité rampante, je me sentais en train de commander colis après colis en ligne, sachant au fond que la moitié du transport serait renvoyée directement, vers le mystérieux abîme qu’est l’entrepôt de retours, j’ai fait le vœu de réduire shopping en ligne.

Ensuite, j’ai eu un bébé. Dans le flou de la nouvelle maternité, j’étais trop épuisée pour aller au magasin et trimballer des couches et des lingettes dans les escaliers de mon appartement. J’ai regardé des boîtes brunes s’empiler dans le hall de mon immeuble et j’ai essayé d’ignorer la fosse qui poussait dans mon estomac, de vagues idées de déchets de carton et d’émissions de transport tourbillonnant dans mon esprit.

Lorsque la pandémie a frappé, faire des achats en personne était non seulement moins pratique, mais représentait une véritable menace pour la santé. Plus de boîtes brunes. Plus de culpabilité rampante.

Je ne suis pas seul – les ventes en ligne ont explosé au début de la pandémie. Les ventes en ligne ont augmenté de plus de 31% en seulement trois mois. Cela, bien sûr, a créé plus de déchets. Une installation de recyclage a déclaré AUJOURD’HUI avoir vu une augmentation de 20% des cartons et une augmentation de 15% des emballages en plastique pendant la pandémie. Sur les réseaux sociaux et sur les textes de groupe, les gens ont exprimé leur honte d’acheter une autre paire de leggings de travail à domicile bon marché fabriqués à l’étranger ou des gadgets de cuisine inutiles qui viendraient inévitablement vivre au fond d’une armoire, peluchés de poussière.

Alors, quel est le problème avec quelques paquets supplémentaires dans le hall ou tombés sur le pas de notre porte? Après tout, les achats en ligne ne sont pas intrinsèquement mauvais – dans certains cas, ils peuvent même avoir une empreinte carbone plus petite que les achats en personne. Mais il peut y avoir de sérieux inconvénients. Ce n’est pas le commerce électronique en soi qui pose problème; c’est la surutilisation du transport express, a expliqué Shyla Raghav, responsable du changement climatique pour Conservation International.

«Lorsque vous sélectionnez une vitesse d’expédition plus rapide, cela signifie que vous n’avez pas le temps d’attendre que les articles soient regroupés et expédiés dans une seule boîte», a déclaré Raghav à TMRW. «Ils sont généralement expédiés à partir de différents entrepôts, ce qui augmente l’empreinte environnementale. Parfois, les camions se vident. Ou vous verrez beaucoup d’emballages pour un seul article. Il ne s’agit donc pas seulement des émissions liées au transport d’un article vers l’entrepôt et puis à votre porte; ce sont aussi les émissions nécessaires pour développer cet emballage puis le recycler. «

En rapport

Mis à part la récente augmentation du volume, le problème de l’expédition rapide n’est pas nouveau. Donc, compte tenu de cette connaissance, pourquoi continuons-nous – pourquoi est-ce que je – à acheter? Est-ce de l’insouciance? Paresse? Peut-être. Mais c’est aussi plus compliqué que ça.

«Nous sommes des créatures sociales», a déclaré Patrick Kennedy-Williams, psychologue clinicien à Oxford, en Angleterre, et créateur de Climate Psychologists, une organisation qui fournit un soutien au bien-être mental climatique. «Nous aimons nous considérer comme des décideurs autonomes, mais en fait, nous sommes extrêmement influencés par les gens qui nous entourent.»

Les achats en ligne « sont devenus tellement normalisés et font tellement partie de notre culture », a-t-il ajouté.

De plus, a-t-il souligné, c’est simplement la nature humaine de faire occasionnellement des choses que nous savons être mauvaises – pensez à fumer ou à manger trop de gâteau au fromage. Il existe même un terme pour décrire le stress psychologique qui en résulte: la dissonance cognitive.

«C’est là que mon comportement contredit mes valeurs, mes convictions», a déclaré Kennedy-Williams. «La dissonance est la distance entre ce que j’ai fait et ce que je crois devoir faire. Et c’est de là que vient la culpabilité, car elle crée cette dissonance.

Beaucoup ont trouvé que cette dissonance était presque inévitable pendant la pandémie. Et bien qu’Amazon ne soit pas le seul détaillant en ligne du jeu, beaucoup ont ressenti une douleur particulière à céder à sa livraison rapide l’année dernière, en particulier lorsque FedEx, UPS et USPS luttaient avec des retards. (Alors qu’Amazon travaille avec ces facteurs, il livre également plusieurs de ses propres colis.) Pour compliquer davantage les sentiments, Amazon a été critiqué pour des conditions de travail prétendument médiocres et des accusations récentes d’efforts antisyndicaux.

« S’il y avait une meilleure alternative, nous l’aurions utilisée, mais il n’y en avait pas. » Brandon Plunkett, père de six enfants

Quelques semaines avant que la plupart des gens ne découvrent la gravité du COVID-19, Brandon Plunkett a écrit sur LinkedIn qu’il se sentait mal à l’idée de commander des articles sur Amazon. Lui et sa famille ont décidé de boycotter l’entreprise et d’acheter des commerces locaux à la place. Puis, la pandémie s’est produite.

« Nous avons tenu jusqu’à Noël », a-t-il déclaré à TMRW. « Mais nous avons six enfants. Mon partenaire et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit: » Comment allons-nous faire des emplettes pour six enfants? » S’il y avait une meilleure alternative, nous l’aurions utilisée, mais il n’y en avait pas. «

Plunkett, qui vit dans la région de Vancouver, a tenté de trouver des moyens de calmer sa culpabilité. Sa famille achète toujours des choses en ligne, mais ils essaient de regrouper les achats et de commander en gros, et ne se tournent vers la commande en ligne que pour les nécessités – les besoins, pas les désirs.

Denene McBride de Bella Vista, Arkansas, a découvert que le compostage des emballages en carton de ses achats en ligne la faisait se sentir un peu mieux.

«Au pire de la pandémie, les achats n’étaient pas possibles à cause du risque», a-t-elle déclaré à TMRW. « Mais comme tout le monde, il y avait des choses dont j’avais besoin. J’ai donc beaucoup utilisé Amazon. Nous avons un centre de recyclage AARP communautaire, mais c’est aussi un lecteur. Donc, je compost les boîtes sans revêtement pour une utilisation dans la cour, et les trucs enduits va au centre. J’ai découpé le carton avec un couteau dentelé. Les vers adorent ça. «

En rapport

Pour limiter le problème de la livraison express, certaines entreprises, dont Amazon, permettent aux clients de choisir une vitesse d’expédition plus lente et plus verte lors du paiement. Mais cela peut être une vente difficile, car beaucoup d’entre nous sont déjà attachés à obtenir nos articles rapidement. De nombreux grands détaillants offrent désormais une livraison gratuite en deux jours, notamment Target, Walmart et Home Depot. Les entreprises ont formé les clients de tous les jours à attendre expédition rapide, même pour les achats insignifiants. (Pensez-y la prochaine fois que vous expédierez une brosse à cheveux à 4 €.)

Mais ça n’a pas toujours été comme ça. La prolifération de la livraison express gratuite sans stipulation est relativement récente. Amazon Prime a abandonné sa commande minimum de 35 € pour une livraison d’un jour en 2019 – Walmart a emboîté le pas peu de temps après.

« (Il y a des années), nous allions parfaitement bien attendre trois jours pour quelque chose », a déclaré le maréchal Cohen, conseiller principal de l’industrie pour le NPD Group. « Si je voulais quelque chose et que je ne voulais pas le récupérer ou si un magasin ne l’avait pas, c’était OK d’attendre quelques jours. Mais maintenant, tout doit venir aujourd’hui ou demain. »

La façon dont nous abordons le shopping dans son ensemble a changé, a-t-il déclaré.

« Pensez à la façon dont vous faisiez vos achats en tant que client de mode », a déclaré Cohen. «Vous aviez l’habitude de penser à la saison à l’avance. Vous commenciez à penser au printemps et à l’été en février, mars. Nous n’achetons pas un mois à l’avance. Nous n’achetons même pas une semaine à l’avance. Nous vivons ici et maintenant. Notre objectif est de savoir de quoi avons-nous besoin maintenant? De quoi avons-nous besoin aujourd’hui ou demain? Et si je ne peux pas l’obtenir demain, ce n’est pas assez bon ou assez rapide. «

Nous vivons dans une culture de commodité, et il est difficile d’inverser cela. Au lieu d’abandonner complètement les méga-entreprises et d’acheter tout localement – certainement un petit nombre de personnes ont courageusement tenté de le faire – on a parfois l’impression que la seule solution est simplement de vivre avec: la culpabilité, les remords, l’excès. Bien sûr, ce n’est pas le cas. Ces sentiments peuvent même servir d’outil pour être meilleur.