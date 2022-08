Compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me: date de sortie de Netflix, retour des acteurs

Beaucoup de gens cherchaient le compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me. Les fans de cette série attendent vraiment cette saison à venir car ils veulent tous la regarder. Pour obtenir toutes les informations possibles sur la série, de nombreux fans l’ont recherchée partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un ensemble complet de détails à ce sujet.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés au compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me. Alors lisez cet article jusqu’à la fin et vous saurez également où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, sachons toutes ces choses.

Il s’agit d’une série télévisée de comédie noire américaine créée par Liz Feldman. Son premier épisode est sorti le 3 mai 2019 et après sa sortie, il a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays. Maintenant, les fans attendent sa troisième saison car sa saison précédente a laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans.

L’histoire de cette série suit juste Jen et Judy et tout tourne autour de leur amitié. Jen est une agente immobilière récemment veuve basée à Laguna Beach, en Californie, qui essaie d’accepter sa perte grâce à une thérapie. Au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez comment leur amitié devient si bonne et comment ils apprennent à se connaître. Après avoir regardé tous les épisodes des saisons précédentes, les fans ont recherché Dead To Me Season 3 Countdown. Alors sachons-le.

Compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me

Maintenant, nous allons vous parler du compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me. Jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 3 n’a pas été annoncée, mais selon certaines sources, elle sortira très bientôt. En juillet 2020, la série a été renouvelée pour une troisième et dernière saison et cette saison devait sortir en 2021 mais en raison d’une pandémie, elle a été retardée. Voyons donc quand cette dernière saison va sortir.

Où diffuser Dead To Me?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de cette émission. Il s’agit d’une plate-forme multimédia OTT payante, vous devrez donc acheter son abonnement pour regarder cette série. Il y a beaucoup de séries et de films disponibles dont vous pouvez profiter après avoir acheté son abonnement. Vous pouvez même accéder à n’importe quel épisode précédent que vous avez manqué.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Christina Applegate dans le rôle de Jen Harding

Linda Cardellini comme Judy Hale

Max Jenkins comme Christopher Doyle

Sam McCarthy dans le rôle de Charlie Harding, le fils aîné de Jen

Luke Roessler comme Henry Harding, le fils cadet de Jen

Diana-Maria Riva comme Ana Perez

Brandon Scott comme Nick Prager

Valérie Mahaffey comme Lorna Harding

Natalie Morales comme Michelle

Keong Sim en tant que pasteur Wayne

Telma Hopkins comme Yolanda

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés au dernier compte à rebours de la saison 3 de Dead To Me, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant le compte à rebours de Dead To Me Season 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

