Compte à rebours de la date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes parties du monde s’interrogent actuellement sur la date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison 1, les fans sont vraiment ravis de savoir quand la saison 2 va sortir. Pour obtenir tous les détails possibles à ce sujet, les fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 2 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne écrite par Park Hae-young et réalisée par Kim Seok-yoon. Le premier épisode de cette série est sorti le 9 avril 2022. Après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Corée du Sud mais aussi dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série tournera autour de trois frères et sœurs et d’un étranger secret qui est joué par Son Seok-koo qui veut échapper à leur vie sans issue. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire.

Date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes. Jusqu’à présent, il n’y a aucune annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 2. S’il y aura une annonce officielle concernant sa date de sortie, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser mes notes de libération ?

Si vous voulez regarder cette série, sa plateforme officielle est JTBC. Si vous souhaitez diffuser cette émission en ligne, vous pouvez y accéder sur Netflix. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme OTT payante et vous devrez d’abord y souscrire.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Lee Min-ki comme Yeom Chang-hee

Kim Ji-won dans le rôle de Yeom Mi-jeong

Son Seok-koo comme M. Gu

Lee El comme Yeom Ki-jeong

Chun Ho-jin dans le rôle de Yeom Je-ho

Lee Kyung-seong dans le rôle de Kwak Hye-suk

Jeon Hye-jin dans le rôle de Ji Hyun-ah

Han Sang-jo comme Oh Doo-hwan

Jo Min-Kook dans le rôle de Seok Jeong-hoon

Yang Jun-myung comme Lee Min-gyu

Choi Bo-young dans le rôle de Jung Ah-reum

Jeon Soo-jin dans le rôle de Lee Ye-rin

Oh Min-ae en tant que Byeon Sang-mi

Lee Ki-woo dans le rôle de Jo Tae-hoon

Lee Ji-hye dans le rôle de So Hyang-gi

Kong Ye-ji dans le rôle de Han Su-jin

Lee ho-young comme Choi Jun-ho

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 2 de My Liberation Notes, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

