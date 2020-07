Compromis sur le catalogue des amendes: Scheuer veut alléger les sanctions routières

Andreas Scheuer prend l’initiative dans la lutte pour le code de la route et des amendes moins sévères pour les infractions de vitesse. Le ministre des transports veut présenter son catalogue d’amendes aux pays avec des modifications. Les limites de vitesse doivent rester, mais les sanctions doivent être désamorcées.

Le ministre fédéral des Transports, Andreas Scheuer, a mis en jeu une proposition de compromis dans le litige sur le catalogue plus strict des amendes, qui a depuis expiré. Scheuer veut continuer à maintenir les nouvelles limites de vitesse, mais désamorcer les sanctions. L’agence de presse allemande l’a appris des cercles du ministère des transports.

Le permis de conduire d’un mois ne devrait donc être donné qu’à ceux qui sont flashés trop rapidement devant les écoles et les jardins d’enfants à une vitesse d’au moins 21 kilomètres par heure. À l’origine, cette limite devrait essentiellement s’appliquer localement. Selon la suggestion de Scheuer, tout le monde ne devrait pas se voir imposer une interdiction de conduire d’un mois en dehors de la ville, qui est prise trop rapidement à plus de 26 kilomètres à l’heure, mais seulement ceux qui courent ainsi sur les chantiers autoroutiers. Dans le même temps, les amendes devraient être considérablement augmentées par rapport aux 70 euros initialement prévus pour 21 km / h et 80 euros à partir de la limite de vitesse de 26 km / h.

Le nouveau règlement est entré en vigueur fin avril. Cependant, en raison d’une erreur formelle dans la modification du code de la route, les nouveaux règlements controversés ne sont pas juridiquement contraignants et des sanctions plus sévères pour les excursionnistes sont pour le moment hors de propos. L’ancien catalogue des amendes continue de s’appliquer.

Surtout, les ministères d’État des transports sous la direction des Verts doivent être apaisés avec la proposition Scheuer. Le ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann, s’était prononcé strictement contre le refus de se détourner des sanctions plus strictes. La faute revenait à Scheuer, qui essayait désormais également de corriger ce qu’il n’aimait pas, avait déclaré le politicien vert. “Le côté vert est absolument clair: nous voulons une correction juridique formelle rapide sans changer les mesures qui ont été adoptées.”