Comprenons bien un esprit sain, un corps sain

La matière pour l’homme en tant qu’individu peut être représentée comme le système de son corps physique qui fonctionne indépendamment de sa volonté, mais qui est soumis aux fonctions systémiques d’adaptation, d’autorégulation, d’entretien, de production et de communication. Nous inventons des méthodes, imitons les gestes et créons des habitudes.

La matière est l’énergie à partir de laquelle nous avons été générés, c’est notre apparence physique, c’est notre patrimoine génétique. Voici notre action et notre participation personnelle. C’est l’impression sous forme d’image, c’est la vie organique.

Notre matière est directement liée au système digestif et aux organes de l’alimentation: bouche, dents, digestion, abdomen, estomac, intestin grêle et gros intestin, foie et voies biliaires, reins, surrénales et hara. Il a la démonstration de résultats matériels.

En droit général, la matière est liée à des civilisations qui sont maintenues par quelque chose de commun entre les nations, comme un régime politique, social, religieux et humain. L’humanité est incapable de maintenir plusieurs civilisations simultanément. Il y a des pressions militaires et économiques pour forcer plus de nations à rejoindre la même civilisation. Dans le cas de l’être humain, c’est son action dans le monde matériel, sa réalisation matérielle.

Le corps est maintenu par la nourriture que nous mangeons, l’âme est maintenue par l’air que nous respirons et l’esprit est maintenu par nos impressions. Le triangle de l’âme de l’esprit et de la matière correspond aux forces de la création.

Mantra de guérison physique: OM-AUM- ZOE- HUM (régénère le chemin).