Comprendre nos limites est un signe de sagesse

Il est plus que normal que nous voulions toujours dépasser nos limites, faire plus que ce que nous pouvons vraiment gérer. Nous voulons toujours grandir, nous renouveler, faire le premier pas sur une route complètement différente de celle sur laquelle nous marchons toujours.

Mais nous devons comprendre que, avant tout, comprendre nos limites et savoir jusqu’où nous pouvons aller est essentiel pour vivre une vie plus paisible et agréable. Et, pour cela, il faut beaucoup de courage.

Nous avons tous des limites. Evidemment, ils sont différents pour chacun, puisque chacun a ses difficultés et ses facilités, une manière différente de regarder la vie en fonction de tout ce que nous vivons et apprenons au cours de notre voyage.

Accepter nos limites ne signifie pas que nous nous installons. Cela signifie que nous mettons de côté un bras de fer et que nous n’en souffrirons plus. Cela signifie que certaines choses sont hors de portée à ce moment-là et qu’avec plus de soin, de détermination et d’apprentissage, nous pouvons les réaliser au bon moment.

Tout cela ne se produit qu’avec l’aide de la connaissance de soi, alors posez-vous la question à tout moment. Réfléchissez, voyez ce que vous faites et quelles actions vous pourriez entreprendre pour changer les situations de votre vie. Soyez honnête avec vous-même et comprenez avant tout que beaucoup de choses ne dépendent pas que de vous.

Et enfin, n’ayez pas peur de la limite de mots. Savoir voir nos limites, c’est contempler notre réalité avec sagesse.