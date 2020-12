Comprendre les cycles de vie apporte de la sagesse

Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la vie suit un cycle naturel? C’est vrai, nous traversons tous le même cycle: naissance, développement, maturation et achèvement. Que ce soit une personne, un animal ou une plante, ils passeront tous par le même cycle au cours de leur vie.

Pour rendre l’exemple d’un cycle encore plus simple et ludique, on peut penser à une plante. La plante naît, grandit et fleurit. C’est au cours de cette période de floraison que la plante porte généralement ses fruits. Après cette phase, ils entament un moment de maturité qui est suivi d’une période de retrait et, enfin, de mort.

Avec les êtres humains, le cycle se déroule de manière très similaire, mais avec d’autres connexions, influences et événements en cours de route … Plus que d’identifier le cycle de vie naturel de chaque personne, il est important de rester connecté avec lui. La recherche rapporte que le cycle de vie de chaque être humain commence dans l’utérus maternel. C’est à partir de là que s’établissent les premières connexions avec notre cycle et que nous pouvons établir une connexion future avec les flux chargés de régir notre cycle.

La Lune est une étoile à forte influence sur les cycles, principalement liée aux plantations et aux cultures.

C’est traverser des difficultés, faire des apprentissages et surmonter les obstacles que nous arrivons à traverser notre cycle de la meilleure façon possible. Il est très important de comprendre que chaque personne a un cycle de vie différent. Tout au long du cycle de vie, il sera nécessaire d’accomplir ce qui nous a été assigné. Nous sommes prédestinés à traverser certaines situations, qu’elles soient bénéfiques et agréables ou non.

Au moment où nous établissons une connexion interne et profonde avec nos cycles de vie naturels, nous devenons capables de mener la vie d’une manière plus légère, plus douce et plus agréable. Mais comment parcourir chaque cycle et comprendre qu’un jour on y mettra fin?

Les réponses peuvent être nombreuses et assez variées. Comme dans la vie des plantes, nous devons croire que chaque être humain vient au monde pour naître, grandir, s’épanouir et enfin mourir. Le plus important est de comprendre que chaque cycle naturel a sa signification, car il a été conçu par des êtres supérieurs et doit être traversé et accompli de la meilleure façon possible.

Essayez de toujours rester connecté à vos cycles naturels, sachant que chacun d’entre eux vous apportera de grandes découvertes et des apprentissages importants. Cherchez dans votre médiumnité et vos croyances cette connexion importante. Elle sera la seule à pouvoir vous montrer le côté positif et tous les bénéfices de passer, un par un, tous les cycles naturels.