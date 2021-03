Comprendre Ethereum 2.0 et pourquoi c’est important

Ethereum est un grand livre distribué public et open-source basé sur la blockchain pour la fonctionnalité de contrat intelligent efficace qui facilite la création

d’applications blockchain et aide à maintenir la fiabilité dans un environnement sans confiance. Ethereum 2.0 est la dernière et majeure mise à jour du réseau public principal d’Ethereum. L’objectif principal de ce développement est d’améliorer les performances. Le protocole Ethereum a été lancé en 2015 et s’est avéré être un succès incroyable. Ethereum 2.0 est une mise à niveau prévue qui permettra des milliers de transactions en une seconde. Alors que les gens parlent de la flambée des prix du bitcoin, Ethereum passait à la meilleure version en tant que Ethereum 2.0. Ethereum est la deuxième plus grande crypto au monde.

Pourquoi Ethereum 2.0 est-il important?

Le contrat intelligent et les applications décentralisées expliquent comment l’obligation de contrat intelligent du monde réel est programmée et exécutée par la blockchain. Ethereum 2.0 est également connu sous le nom de sérénité. Il vise à augmenter la vitesse, l’évolutivité et l’efficacité du réseau Ethereum. Ethereum 2.0 présente des changements fondamentaux en termes de structure et de conception. Il y a deux changements majeurs à savoir, le sharding et la preuve d’enjeu.

L’objectif principal de la récente mise à niveau est d’atteindre les objectifs suivants:

Il vise à étendre l’évolutivité des réseaux Ethereum.

Il améliore l’efficacité de la technologie blockchain.

Il améliore la vitesse de la blockchain Ethereum.

Qu’est-ce que le sharding?

C’est le processus qui consiste à briser une blockchain entière en plusieurs blockchains différentes appelées fragments. Il améliore efficacement le réseau car les validateurs uniques n’ont pas besoin de gérer davantage la charge de travail seuls. Mais chaque validateur doit conserver et enregistrer les informations sur ses fragments. Les validateurs ont également mélangé les fragments à intervalles réguliers pour éviter les manipulations. De plus, la chaîne de balises est adoptée pour la coordination et la communication efficace des fragments.

Qu’est-ce qu’une preuve d’enjeu?

En cela, au lieu de mineurs, il y a des validateurs. Leur rôle principal est de proposer la construction de nouveaux blocs, facilitant une meilleure puissance de calcul, une meilleure bande passante et un meilleur stockage pour valider les transactions. Ces validateurs se voient offrir des paiements périodiques. De plus, le contrat de dépôt de 32ETH est verrouillé par ces validateurs. En termes simples, il s’agit d’une sorte de dépôt de garantie qui est confisqué partiellement ou totalement en cas de faute professionnelle. La méthode s’est avérée efficace et efficiente pour lutter contre les mauvaises pratiques.

Fonctionnement de l’éthereum-

L’aspect vital et le plus important d’Ethereum 2.0 sont les validateurs. Ils sont entièrement responsables de la maintenance et de l’infrastructure. Les validateurs possèdent deux clés: une clé de retrait et la clé de signature. La clé de signature est utilisée pour fonctionner pour la blockchain. Fondamentalement, il existe trois principaux types de validateurs.

Pour proposer et ajouter des blocs à la chaîne de balises.

Attester de la validation de la chaîne de fragments et de la chaîne de balises.

Pour signaler la faute professionnelle par tout autre validateur.

Cependant, pour faciliter ces fonctionnalités, la clé de signature reste en ligne pendant 24 heures pendant la journée. En outre, les fonctions clés de retrait pour l’action des fonds. Par conséquent, la présence en ligne de la clé de retrait n’est pas importante tout au long de la journée.

Différence entre Ethereum et Ethereum 2.0

La principale différence entre eux est le mécanisme de consensus. Etheruem fonctionne sur la preuve de travail tandis qu’ethereum 2.0 fonctionne sur la preuve de participation.

La preuve d’enjeu est le genre de processus énergivore où les énigmes mathématiques sont décodées par les mineurs grâce à du matériel informatique. Cependant, il est également utilisé pour vérifier les nouveaux clients.

Ethereum 2.0 est-il plus sécurisé?

L’avantage majeur d’Ethereum 2.0 par rapport à Ethereum est son évolutivité. Étant donné qu’Ethereum 2.0 fonctionne sur l’observation, il peut effectuer plus de 10000 transactions en une seconde. Traditionnellement, Ethereum ne peut effectuer que 30 transactions en une seconde. Vous pouvez imaginer la différence d’évolutivité. De plus, ethereum 2.0 est considéré comme plus sûr que ethereum. Ethereum 2.0 a besoin d’un énorme ensemble de validateurs d’environ 16384, cependant, cela les rend plus sûrs, décentralisés et moins sujets à la manipulation.

Quel est l’avenir d’Ethereum 2.0?

Ethereum est la plus grande blockchain à des fins générales sur le marché actuel. Il reste peu de développements à construire et à implémenter pour rendre cette crypto plus puissante. Ethereum devrait susciter plus d’intérêt de la part des investisseurs dans les années à venir.